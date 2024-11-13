أدريانو.. أكبر "إهدار" في تاريخ كرة القدم

هل تعرف كيف تشعر عندما تكون واعدا؟

أدريانو النادي : البرازيل

أعرف.

ما يتضمن أن تكون واعدا لم يحقق أماله.

أكبر إهدار في كرة القدم: أنا.

أحب هذه الكلمة، "إهدار". ليس فقط بسبب نطقها، ولكن لأنني مهووس بإهدار حياتي. أنا بخير على هذا النحو، في إهدار محموم. أنا أستمتع بهذا الجرح.

أنا لا أتعاطى المخدرات، كما يحاولون إثبات ذلك.

أنا لست من هواة الجريمة، ولكن بالطبع كان بإمكاني أن أكون كذلك.

أنا لا أحب الملاهي الليلية.

أذهب دائما إلى نفس المكان في حيي، كشك نانا. إذا كنت تريد مقابلتي، فتوقف.

أشرب كل يومين، نعم. (والأيام الأخرى أيضا).

كيف يصل شخص مثلي إلى حد الشرب كل يوم تقريبا؟

أنا لا أحب تقديم التفسيرات للآخرين. ولكن إليك تفسيرا. أشرب لأن الوفاء بالوعد الذي قطعته على نفسي ليس بالأمر السهل. والأمر يزداد سوءا في سني.

يطلقون عليّ لقب الإمبراطور.

تخيل ذلك.

رجل ترك الأحياء الفقيرة ليحصل على لقب الإمبراطور في أوروبا. كيف تفسر ذلك يا رجل؟ لم أفهم الأمر حتى اليوم. حسنا، ربما قمت ببعض الأمور بشكل صحيح بعد كل شيء.

لم يفهم الكثير من الناس سبب التخلي عن مجد الملاعب لأجلس في الحي القديم، أشرب حتى النسيان.

لأنني في مرحلة ما أردت ذلك، وهذا النوع من القرارات من الصعب التراجع عنه.

لكنني لا أريد التحدث عن ذلك الآن. أريدك أن تنضم إليّ في رحلة.

لقد عشت في بارا دا تيجوكا، وهي منطقة راقية من ريو، لسنوات عديدة. لكنني مدفون في الأحياء الفقيرة.

فيلا كروزيرو. كومبليكسو دا بينها.

هيا بنا. دعنا نذهب إلى هناك بالدراجة النارية. هكذا أشعر بالراحة.

سأخبر الأشخاص المناسبين بأننا قادمون. ستفهمون اليوم ما يفعله أدريانو حقا عندما يكون مع أصدقائه في مكان خاص جدا. لا هراء، أو عناوين صحفية كاذبة. الأمر حقيقي. الحقيقة.

هيا يا رجل. لقد طلع الفجر بالفعل. قريبا ستتوقف حركة المرور. لم تكن تعلم، أليس كذلك؟ من هنا إلى بينها مر عبر الخط الأصفر، الأمر سريع، أخي. ولكن فقط إذا كان في هذا الوقت المناسب.

هل أنت قادم أم لا؟

لقد أخبرتك بذلك. ها هو، عند مدخل المنطقة مباشرة. ملعب أورديم أو بروجريسو. اللعنة، لقد لعبت كرة قدم هنا أكثر من سان سيرو. يمكنك الرهان على ذلك يا أخي.

للدخول والخروج من فيلا كروزيرو، عليك المرور أمام الملعب. كرة القدم تفرض نفسها على حياتنا.

كان والدي سعيدا حقا هنا. ألمير ليتي ريبيرو. يمكنك أن تناديه ميرينيو، كما كان معروفا للجميع. رجل ذو مكانة. هل تعتقد أنني أكذب؟ اسأل أي شخص.

كان روتينه هو نفسه كل يوم سبت. كان يستيقظ مبكرا، ويجهز حقيبته ويريد النزول إلى الملعب على الفور.

كان يقول "تعال! أنا في انتظارك يا صديقي. دعنا نذهب! ستكون المباراة التي لدينا اليوم صعبة". في ذلك الوقت، كان اسم فريق الهواة لدينا "هانج".

لماذا هذا الاسم؟ لا أعرف يا رجل! عندما بدأت، كان يُطلق عليه هذا الاسم بالفعل. لعبت لفترة طويلة بالقميص الأصفر والأزرق. من الأفضل أن تصدق. نفس ألوان بارما. حتى بعد ذهابي إلى أوروبا، لم أتخلى أبدا عن مباريات فارزيا، كما نسميها في البرازيل.

بالطبع. في عام 2002، أتيت في إجازة من إيطاليا ولم أفعل أي شيء آخر. كنت أستقل سيارة أجرة من المطار مباشرة إلى كروزيرو. يا إلهي. لم أذهب حتى إلى منزل والدتي قبل ذلك.

كنت أنزل إلى سفح التل، وألقي حقائبي وأصعد صارخا. كنت أطرق باب كاشاسا، صديقي العزيز (رحمه الله)، وعلى باب هيرميس، صديق طفولتي الآخر. كنت أطرق النافذة وأقول "استيقظ، أيها الوغد! دعنا نذهب! دعنا نذهب!".

كان جورجينيو، صديقي الآخر الرائع في الطفولة، ينضم إلينا ثم ... انسى الأمر يا رجل. كان هؤلاء الرجال يصابون بالجنون! ولم يجدنا بقية العالم إلا بعد أيام. سافرنا في جميع أنحاء الحي نلعب الكرة، ونتجول في كل مكان، من بار إلى آخر. لا يستطيع حتى الشخص العنيد التعامل مع هذا!

كانت إحدى المواجهات الشرسة بين هانج ضد تشابا كوينتي. حتى أننا لعبنا ضدهم نهائي بطولة الهواة. كنت بالفعل في بارما. كان والدي يتحدث معي كل يوم. "لقد سجلتك بالفعل للبطولة يا بني. الرجال يرتجفون. كنت أقول لهم منذ شهر، "سوف يأتي رجلي الأسود الضخم". ويردون، "هذا ليس عادلا، ميرينيو". لا يهمني. ستلعب".

بالطبع لعبت!

ومع كوب بلاستيكي صغير من كوكاكولا في يده (المشروب الوحيد الذي أحبه)، أعلن والدي عن التشكيل الأساسي لفريق هانج.

"هانجريسمار في المرمى. ليمونجراس، ريتشارد، وكاشاكا في الدفاع".

يا للهول، كان ليمونجراس رجلا صعبا. كان يشتكي من كل شيء. كانت تسديدة ريتشارد قوية -أو حتى أقوى- من تسديدتي. كان الجميع يقفون في الحائط يتغوطون عندما يتقدم لتنفيذ الركلة الحرة.

"هيرميس في خط الوسط مع آلان، سيريزو في الجناح الأيمن وجورجينيو في الأيسر، هو رقم 7 الخاص بنا".

"في الهجوم فرانك، دينجو، صاحب القميص رقم 10، وأدريانو".

بإمكانك اللعب مع هذا الفريق في دوري أبطال أوروبا.

سأصور لكم الصورة، حرارة الأجواء في ريو، والمعتادة في نهاية العام، موسيقى صاخبة. السامبا. السمراوات الفاتنات يتجولن ذهابا وإيابا. أبانا في السماء، باركنا جميعا. لا يوجد شيء أفضل على هذا الكوكب، أخي.

لقد فزنا بالمباراة النهائية. الألعاب النارية في جميع أنحاء فافيلا. عرض جميل. مذهل حقا.

تعلمت أيضا على هذا الملعب كيف أشرب. كان والدي مجنونا، يا رجل. لم يكن يحب أن يرى أي شخص يشرب، ناهيك عن الأطفال.

أتذكر المرة الأولى التي أمسكني فيها بكأس في يدي. كنت في الرابعة عشرة من عمري، وكان الجميع في الحي يحتفلون. ركبوّا أخيرا الأضواء الكاشفة في ملعب أورديم أي بروجريسو، لذا نظموا مباراة مع حفل شواء.

كان هناك الكثير من الناس، وكان الفرح يعم المكان، وهو ما يميز فارزيا، كما تعلمون؟ السامبا، الناس يأتون ويذهبون. في ذلك الوقت، لم أكن أشرب الخمر. ولكن عندما رأيت كل الأطفال يقضون وقتهم في العمل ويضحكون، قلت "آآآآآه". لم يكن هناك أي سبيل. أخذت كوبا بلاستيكيا وملأته بالبيرة. كان لتلك الرغوة المريرة الرقيقة التي تنزل إلى حلقي لأول مرة نكهة خاصة. انفتح أمامي عالم جديد من "المرح". كانت والدتي في الحفلة ورأت المشهد. التزمت الصمت، أليس كذلك؟ والدي.... يا إلهي.

عندما رآني والكأس في يدي، عبر الملعب بخطى متسارعة مثل شخص لا يستطيع أن يفوت الحافلة. "توقف هناك"، صاح عليّ.

كالمعتاد. قلت، "يا رجل". سرعان ما انتبهت عماتي وأمي وحاولن تهدئة الأمور قبل أن يتفاقم الموقف. "تعال يا ميرينيو، إنه مع أصدقائه الصغار، ولن يفعل أي شيء مجنون. إنه هناك فقط يضحك ويستمتع، اتركه وشأنه، أدريانو يكبر أيضا"، هذا ما قالته أمي.

لكن لم يكن هناك أي حديث.

جن جنون الرجل العجوز. انتزع الكأس من يدي وألقاه في صندوق القمامة. قال: "لم أعلمك ذلك يا بني".

كان ميرينيو قائدا لفيلا كروزيرو. كان الجميع يحترمه. لقد كان قدوة. كانت كرة القدم هي الشيء المفضل لديه. كانت إحدى مهام ميرينيو منع الأطفال من الانخراط في أشياء لا ينبغي لهم فعلها. كان يحاول دائما إحضار الأطفال للعب الكرة. لم يكن يريد أن يعبث أحد. ناهيك عن الفوضى في المدرسة. كان والده يشرب كثيرا. كان مدمنا للكحول حقا. حتى أنه مات بسببه.

لذلك، في كل مرة كان يرى فيها أطفالا يشربون الكحول، لم يكن لدى والدي أي شك. كان يلقي بالكؤوس والزجاجات التي كانت أمامه على الأرض. لكن لم يكن هناك جدوى، أليس كذلك؟ ثم غير الوحش تكتيكاته. عندما كنا نشتت انتباهنا، كان يُخرج طقم أسنانه ويضعه في كوبي، أو في كوب الأولاد الذين كانوا معي. كان الرجل أسطورة. كم أفتقده.

كانت جميع الدروس التي تعلمتها من والدي على هذا النحو، في الإيماءات. لم نكن نجري محادثات عميقة. لم يكن الرجل العجوز من النوع الذي يتفلسف أو يعطي دروسا أخلاقية، لا. استقامته اليومية واحترام الآخرين له كانا أكثر ما أعجبني.

لقد غير موت والدي حياتي إلى الأبد. وحتى يومنا هذا، لا يزال هذا الأمر قضية لم أتمكن من حلها حتى الآن. بدأ كل هذا هنا، في الحي الذي أهتم به كثيرا.

فيلا كروزيرو ليست أفضل مكان في العالم. على العكس تماما.

إنه مكان خطير حقا. الحياة صعبة. يعاني الناس. يضطر العديد من الأصدقاء إلى اتباع مسارات أخرى. انظر حولك وستفهم. إذا توقفت لأحصي كل الأشخاص الذين أعرفهم الذين ماتوا بعنف، فسنظل هنا نتحدث لأيام وأيام.... ليباركهم أبانا في السماء. يمكنك أن تسأل أي شخص هنا. أولئك الذين لديهم الفرصة ينتهي بهم الأمر بالذهاب للعيش في مكان آخر.

اللعنة، أصيب والدي برصاصة في الرأس في حفل في كروزيرو. رصاصة طائشة. لم يكن له أي علاقة بالفوضى. دخلت الرصاصة جبهته واستقرت في مؤخرة رأسه. لم يكن لدى الأطباء طريقة لإخراجها. بعد ذلك، لم تعد حياة عائلتي كما كانت أبدا. بدأ والدي يعاني من نوبات صرع متكررة.

هل رأيت شخصا يعاني من نوبة صرع أمامك؟ لا تريد أن ترى ذلك يا أخي.

الأمر مخيف.

كنت في العاشرة من عمري عندما أصيب والدي برصاصة. نشأت وأنا أعيش مع أزماته. لم يتمكن ميرينيو من العمل مرة أخرى. كانت مسؤولية إعالة المنزل تقع بالكامل على عاتق أمي. وماذا فعلت؟ واجهت الأمر. اعتمدت على مساعدة جيراننا. كانت عائلتنا هناك للمساعدة أيضا. هنا يعيش الجميع بالقليل. لا أحد لديه أكثر من أي شخص آخر. ومع ذلك، لم تكن أمي وحدها. كان هناك دائما شخص ما يقدم لها يد المساعدة.

في أحد الأيام، ظهرت جارتنا بصندوق كبير من البيض وقالت، "روزيلدا، بيعي البيض لجمع بعض العملات المعدنية. بهذه الطريقة يمكنك شراء وجبة خفيفة لأدريانو".

لم يكن لديها المال لدفع المال لجارتها. "لا تقلقي يا أختي. بيعي البيض وسددي لي لاحقا". كان الأمر كذلك يا رجل. أقسم لك.

أحضرت لنا جارة أخرى اسطوانة غاز. "روزيلدا، بيعي هذه الاسطوانة. نصفها لك ونصفها لي".

وهناك كانت أمي تحاول جمع بعض العملات المعدنية من خلال العمل الجاد كل يوم. بقي والدي في المنزل. وركضت والدتي لمسافة ساعتين، بينما أخذتني جدتي للمران.

حصلت إحدى عماتي على وظيفة تسمح لها بتلقي تذاكر الطعام. سلمت القسائم إلى والدتي. "روزيلدا، ليس كثيرا، لكنه يكفي على الأقل لشراء بسكويت لأدريانو".

بدون هؤلاء الناس لن أكون شيئا.

لا شيء.

اللعنة، لقد جعلني هذا الحديث عطشانا حقا. دعنا نتوقف عند كوخ صديقي هيرميس. هذا خلف المحكمة. هناك! هناك في الزقاق.

عاشت جدتي هنا. دونا فندا، يا لها من شخصية. لقد أخبرتك عنها بالفعل، أليس كذلك؟ "أدي-رانو، يا بني! تعال وتناول الفشار". لا تستطيع جدتي نطق اسمي بشكل صحيح حتى يومنا هذا.

كنت أقيم في منزلها كل يوم عندما كنت طفلا. كنت أعيش مع أمي وأبي في شارع 9، الذي يقع على قمة التل. هل تريد أن تصعد إلى هناك وترى؟ الأمر معقد. هناك الكثير من الأنشطة الجارية. من الأفضل أن نبقى هنا. توجد قواعد معينة في الأحياء الفقيرة يجب علينا احترامها.

عندما كنت طفلا، كانت والدتي تذهب إلى العمل وتتركني مع جدتي. كانت تأخذني إلى المدرسة ثم إلى فلامنجو. بدأت حياتي المهنية مبكرا، ولا يمكن إنكار ذلك.

هيرميس، صديقي! اسحب الدومينو لنا. كن حذرا، فهو يسرق كثيرا. انتبه جيدا، هاه. هيرميس ماكر. اجلس هنا، جورجينيو. دعنا نلعب الدومينو، يمكنك البدء.

اعتدنا الاستحمام في حفرة في نهاية الزقاق. حمامات السباحة في الأحياء الفقيرة مثل هذا، يا رجل. لم تكن تعلم، أليس كذلك؟ اللعنة، إذا كان الجو حارا للغاية في جنوب ريو، حيث يعيش أكثر الناس ثراء، فتخيل المجتمع في شمال ريو. يسحب الأطفال الدلو ويبردون أنفسهم قدر استطاعتهم. سأخبرك أنه حتى يومنا هذا أفضل هذا، هل تعلم؟ لا أذهب إلى المسبح أو البحر أو غير ذلك إلا لأتظاهر بأنني جزء من الأحياء الثرية. ولكنني أشعر بالسعادة حقا عندما أستحم على السطح، أو عندما أسكب دلوا من الماء على رأسي، كما نفعل هنا في الأحياء الفقيرة.

هل ترى حركة الناس هنا؟ والضوضاء؟ اللعنة، فافيلا مختلفة جدا. نفتح الباب ونجد جارنا على الفور. ضع قدمك هناك وهناك صاحب المتجر في الشارع، والعمة تبيع المعجنات وهي تحمل كيسا في يدها، وابن عم الحلاق يناديك للعب كرة القدم. الجميع يعرف بعضهم البعض. بالطبع، منزل بجوار الآخر، أليس كذلك؟

كان هذا أحد الأشياء التي فاجأتني أكثر عندما انتقلت إلى أوروبا. الشوارع صامتة. الناس لا يسلمون على بعضهم البعض. الجميع منفصلين. كان أول عيد ميلاد أمضيته في ميلانو صعبا بالنسبة لي، يا رجل.

نهاية العام هي فترة مهمة جدا لعائلتي. نتجمع معا. لطالما كان الأمر كذلك. كان شارع 9 مزدحما لأن ميرينيو كان الرجل، أليس كذلك؟ بدأ التقليد هناك. في ليلة رأس السنة أيضا، كان فافيلا متجمعا خارج منزلي.

عندما ذهبت إلى إنتر، شعرت بضربة قوية جدا في أول شتاء. جاء عيد الميلاد وبقيت في شقتي وحدي. كان الجو شديد البرودة في ميلانو. ذلك الاكتئاب الذي يصيبنا خلال الأشهر الباردة في شمال إيطاليا. كان الجميع يرتدون ملابس داكنة. والشوارع مهجورة. والأيام قصيرة للغاية. والطقس ممطر. لم أشعر بالرغبة في فعل أي شيء، يا رجل. كل هذا بالإضافة إلى الحنين إلى الوطن جعلني أشعر بالسوء.

ومع ذلك، كان سيدورف صديقا رائعا. لقد أعد هو وزوجته العشاء لأقرب الناس إليهم في عشية عيد الميلاد ودعاني. يا إلهي، هذا الأخ يتمتع بمستوى رائع. تخيلوا حفل استقبال عيد الميلاد في منزله. أناقة لا بد أن تراها. كان كل شيء جميلا ولذيذا للغاية، ولكن الحقيقة أنني أردت أن أكون في ريو دي جانيرو.

لم أقضِ الكثير من الوقت معهم. اعتذرت ودعتهم مسرعا وعدت إلى شقتي. اتصلت بالمنزل. قلت: "مرحبا أمي. عيد ميلاد سعيد". أجابتني: "ابني! أفتقدك. عيد ميلاد سعيد. الجميع هنا، الشخص الوحيد المفقود هو أنت".

كان بإمكانك سماع الضحك في الخلفية. الصوت العالي للطبول التي تعزفها عماتي ليتذكرن الوقت الذي كن فيه فتيات. ماذا؟ أولئك الذين يرقصون هناك كما لو كانوا في الحفلة الراقصة حتى يومنا هذا. والدتي أيضا هي نفس الشيء. يمكنني رؤية المشهد أمامي بمجرد الاستماع إلى الضوضاء عبر الهاتف. اللعنة، بدأت في البكاء على الفور.

سألت أمي "هل أنت بخير يا بني؟ فرددت نعم، نعم. عدت للتو من منزل صديق"، قلت. "آه، إذن هل تناولت العشاء بالفعل؟ لا تزال أمي تعد الطاولة".

اللعنة، كانت ضربة منخفضة. معجنات الجدة هي الأفضل في العالم. بكيت كثيرا.

بدأت في البكاء. "حسنا، أمي. استمتعي، إذا. تناولي عشاء جيدا. لا تقلقي، كل شيء على ما يرام هنا".

كنت محطما. أمسكت بزجاجة فودكا. أنا لا أبالغ، أخي. شربت كل هذا الشيء الملعون وحدي. ملأت معدتي بالفودكا. بكيت طوال الليل. غبت عن الوعي على الأريكة لأنني شربت كثيرا وبكيت. لكن هذا كل شيء، أليس كذلك يا رجل؟ ماذا يمكنني أن أفعل؟ كنت في ميلانو لسبب.

كان هذا ما حلمت به طوال حياتي. أعطاني الله الفرصة لأصبح لاعب كرة قدم في أوروبا. تحسنت حياة عائلتي كثيرا بفضل ربي وكل ما فعله من أجلي.

وعائلتي فعلت الكثير أيضا. كان هذا ثمنا صغيرا كان علي أن أدفعه، مقارنة بما كان يحدث وما سيحدث. كان هذا واضحا في ذهني. لكن هذا لم يمنعني من الحزن.

هل تريد الصعود إلى سطح صديقي توتا؟ هناك ملاذي. سأستدعي الدراجات. سنتناول مشروباتنا وسأريك المنظر الكامل للحي، هيا يا رجل!

دعني أشغل توتوفي. توتوفي، اللعنة عليك. أنت لا تفهم، أليس كذلك؟ لتوصيل هاتفك المحمول بالسماعة، يا للهول. كيف تقول ذلك؟ بلوتوث؟ أوه، لا أعرف كيف أقول هذه الكلمات بالإنجليزية، لا، اللعنة. لقد درست اللغة حتى الصف السابع فقط! في فافيلا، علينا أن نرفع الصوت، يا رجل. لا نسمع سوى موسيقى مثل هذه هنا.

هناك جروتا، وهناك تشاتوبا، وهنا كروزيرو. كلهم ​​نفس الشيء، حقا. أحدهما ملتصق بالآخر. لكنهم أحياء مختلفة عن حي بينها. وهناك كنيسة بينها، عالية، تباركنا جميعا. نعم، أتجول والكنيسة معلقة على رقبتي في هذه الميدالية هنا. هل يعجبك ذلك؟ ثم ارتدها لالتقاط الموجة. أنا أعمدك في مجتمعنا. يا له من دفعة معنوية، أليس كذلك؟

عندما "هربت" من إنتر وغادرت إيطاليا، أتيت للاختباء هنا. تجولت في جميع أنحاء الحي لمدة 3 أيام. لم يجدني أحد. لا توجد طريقة لذلك. القاعدة الأولى في فافيلا: ابق فمك مغلقا. هل تعتقد أن أحدا سيبلغ عني؟ لا يوجد أي شخص هنا، يا أخي. لقد جن جنون الصحافة الإيطالية. حتى أن شرطة ريو نفذت عملية "لإنقاذي". قالوا إنني اختطفت. أنت تمزح معي، أليس كذلك؟ تخيل أن أحدا سيؤذيني هنا... أنا طفل من الأحياء الفقيرة.

لقد مزقني الجميع.

سواء شئت أم أبيت، كنت بحاجة إلى الحرية. لم أعد أتحمل ذلك، كان عليّ دائما أن أراقب الكاميرات كلما خرجت في إيطاليا، أيا كان من يقترب مني، سواء كان مراسلا، أو محتالا مشبوها، أو محتالا، أو أي شخص آخر من الأوغاد.

في مجتمعي، ليس لدينا ذلك. عندما أكون هنا، لا أحد من الخارج يعرف ماذا أفعل. كانت هذه مشكلتهم. لم يفهموا سبب ذهابي إلى الأحياء الفقيرة. لم يكن ذلك بسبب الشرب، أو النساء، ناهيك عن المخدرات. كان من أجل الحرية. كان ذلك لأنني أردت السلام. أردت أن أعيش. أردت أن أعود إنسانا مرة أخرى. قليلا فقط. هذه هي الحقيقة اللعينة. ماذا إذن؟

حاولت أن أفعل ما يريدون. تفاوضت مع روبرتو مانشيني. حاولت جاهدا مع جوزيه مورينيو. بكيت على كتف موراتي. لكنني لم أستطع أن أفعل ما طلبوه. بقيت بخير لبضعة أسابيع، وتجنبت الخمر، وتدربت مثل الحصان، لكن كان هناك انتكاسة دائما. مرارا وتكرارا. انتقدني الجميع. لم أعد أستطيع تحمل الأمر.

قال الناس الكثير من الهراء لأنهم كانوا جميعا محرجين. "واو، توقف أدريانو عن كسب 7 ملايين يورو. هل تخلى عن كل شيء من أجل هذا الهراء؟" هذا ما سمعته أكثر من غيره. لكنهم لا يعرفون لماذا فعلت ذلك. فعلت ذلك لأنني لم أكن بخير. كنت بحاجة إلى مساحتي لأفعل ما أريد القيام به.

أنت ترى ذلك بنفسك الآن. هل هناك خطأ في الطريقة التي نتعامل بها هنا؟ لا. آسف لخيبة الأمل. لكن الشيء الوحيد الذي أبحث عنه في فيلا كروزيرو هو السلام. هنا أسير حافي القدمين وبلا قميص، وأرتدي فقط سراولا قصيرا. ألعب الدومينو، وأجلس على الرصيف، وأتذكر قصص طفولتي، وأستمع إلى الموسيقى، وأرقص مع أصدقائي، وأنام على الأرض.

أرى والدي في كل من هذه الأزقة.

ماذا أريد أكثر من ذلك؟

أنا لا أحُضر النساء إلى هنا. ناهيك عن أنني لا أعبث مع الفتيات من حييّ. لأنني أريد فقط أن أكون في سلام وأن أتذكر قلبي.

لهذا السبب أعود إلى هنا باستمرار.

هنا أحظى بالاحترام حقا.

هذه قصتي.

هنا تعلمت ما هو الحي.

فيلا كروزيرو ليست أفضل مكان في العالم.

فيلا كروزيرو هي مكاني.

الحديث بالكامل على لسان أدريانو عبر منصة The players tribune