برونو فيرنانديز ينقذ راكبا في طائرة من الموت

نال برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد إشادة واسعة بعدما ساهم في إنقاذ راكب على متن طائرة.

وكان فيرنانيدز على متن رحلة متجهة إلى مدينة لشبونة للمشاركة مع منتخب بلاده ضد بولندا وكرواتيا بدوري الأمم الأوروبية.

وقالت سوزانا لوسون، التي كانت على متن الرحلة المتجهة من مانشستر إلى لشبونة في تصريحات نقلتها وكالة رويترز: " شعر أحد الركاب بوعكة أثناء التوجه إلى عاصمة البرتغال، إذ صاح فرنانديز، الذي كان مسافرا مع زميله في الفريق ديوجو دالوت، بشكل عاجل طلبا للمساعدة".

وذكرت لوسون الواقعة قائلة: "ذهب برونو إلى المرحاض في مؤخرة الطائرة أثناء الرحلة، وسمعنا فجأة صرخة طلبا للمساعدة".

وأضافت: "هرع أفراد الطاقم إلى الخلف للمساعدة. كان هناك مقعد شاغر في الخلف ساعد برونو الرجل على الجلوس عليه".

وتابعت "بقي في الخلف معهم وتأكد من أنه بخير، ربما مر حوالي 5-10 دقائق ثم عاد إلى مقعده ولكنه كان متواضعا للغاية. لم يكن يبحث عن أي اهتمام بنفسه".

وواصلت : "كان متواضعا للغاية. ما لم تكن تعرف من هو فلن تعرف أبدا أنه شخص يحظى بشهرة. لم نكن متأكدين مما إذا كان يجب أن نطلب منه صورة شخصية بسبب ذلك".

وأتمت "عندما طلبت منه التقاط صورة أثناء مغادرتنا للطائرة، كان لطيفا للغاية والتقط الصورة بنفسه".

ويستعد منتخب البرتغال لمواجهة منتخبي بولندا وكرواتيا ضمن منافسات دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.