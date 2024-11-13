برونو فيرنانديز ينقذ راكبا في طائرة من الموت

الأربعاء، 13 نوفمبر 2024 - 20:09

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد ضد ليستر

نال برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد إشادة واسعة بعدما ساهم في إنقاذ راكب على متن طائرة.

وكان فيرنانيدز على متن رحلة متجهة إلى مدينة لشبونة للمشاركة مع منتخب بلاده ضد بولندا وكرواتيا بدوري الأمم الأوروبية.

وقالت سوزانا لوسون، التي كانت على متن الرحلة المتجهة من مانشستر إلى لشبونة في تصريحات نقلتها وكالة رويترز: " شعر أحد الركاب بوعكة أثناء التوجه إلى عاصمة البرتغال، إذ صاح فرنانديز، الذي كان مسافرا مع زميله في الفريق ديوجو دالوت، بشكل عاجل طلبا للمساعدة".

أخبار متعلقة:
مانشستر سيتي يحدد خليفة إيدرسون مانشستر يونايتد يستعيد مدافعه بعد عام ونصف من الغياب مانشستر يونايتد يعلن رحيل فان نيستلروي و3 مدربين عن النادي تقرير: مانشستر سيتي يرصد 50 مليون إسترليني لضم بديل رودري

وذكرت لوسون الواقعة قائلة: "ذهب برونو إلى المرحاض في مؤخرة الطائرة أثناء الرحلة، وسمعنا فجأة صرخة طلبا للمساعدة".

وأضافت: "هرع أفراد الطاقم إلى الخلف للمساعدة. كان هناك مقعد شاغر في الخلف ساعد برونو الرجل على الجلوس عليه".

وتابعت "بقي في الخلف معهم وتأكد من أنه بخير، ربما مر حوالي 5-10 دقائق ثم عاد إلى مقعده ولكنه كان متواضعا للغاية. لم يكن يبحث عن أي اهتمام بنفسه".

وواصلت : "كان متواضعا للغاية. ما لم تكن تعرف من هو فلن تعرف أبدا أنه شخص يحظى بشهرة. لم نكن متأكدين مما إذا كان يجب أن نطلب منه صورة شخصية بسبب ذلك".

وأتمت "عندما طلبت منه التقاط صورة أثناء مغادرتنا للطائرة، كان لطيفا للغاية والتقط الصورة بنفسه".

ويستعد منتخب البرتغال لمواجهة منتخبي بولندا وكرواتيا ضمن منافسات دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز
نرشح لكم
كأس إنتركونتينينتال - بمشاركة الأهلي.. الكشف عن أسعار تذاكر المواجهات المتبقية أدريانو.. أكبر "إهدار" في تاريخ كرة القدم ذا تايمز: صلاح متمسك بالحصول على نفس راتبه في ليفربول لابورت يكشف حقيقة مفاوضات ريال مدريد لضمه في الصيف موندو ديبورتيفو: فيفا يفكر في نظام جديد بدلا من تقنية الفيديو مانشستر سيتي يحدد خليفة إيدرسون سكاي: روما يتوصل لاتفاق مع رانييري لتولي تدريب الفريق بيلد: مع بدء المحادثات بـ 60 مليون يورو.. مرموش يريد الانتقال إلى ليفربول
أخر الأخبار
لمواجهة النصر وديا.. وصول بعثة الزمالك إلى ليبيا دقيقة | الكرة المصرية
تصفيات كأس العالم - مدرب العراق: الفوز على الأردن لن يمنحنا التأهل ولكن 16 دقيقة | آسيا
قرار حاسم من وزارة الرياضة بشأن الهدايا العينية في انتخابات الاتحاد الرياضية ساعة | الكرة المصرية
بعد تعرضه لتوقف عضلة القلب بالملعب.. والد لاعب كفر الشيخ يكشف تفاصيل حالته ساعة | القسم الثاني
وزارة الشباب والرياضة تصدر بيانا بشأن سقوط لاعب كفر الشيخ ساعة | القسم الثاني
لاجازيتا ديلو سبورت: لتعويض بن ناصر ميلان مهتم بضم لاعب المغرب الشاب ساعة | الكرة الإفريقية
كأس إنتركونتينينتال - بمشاركة الأهلي.. الكشف عن أسعار تذاكر المواجهات المتبقية ساعة | كأس العالم للأندية
خبر في الجول - انتهاء أزمة حادث صلاح محسن بالتصالح 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 نقاط بـ 3 إصابات.. الأهلي يهزم زد ويفقد النجوم 2 إصابة محمد عبد المنعم 3 غير قابل للإيقاف يا زيما.. مرموش يقود فرانكفورت لفوز أوروبي بهدف رائع 4 طلب من فرج عامر لـ الهاني سليمان