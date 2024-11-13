لابورت يكشف حقيقة مفاوضات ريال مدريد لضمه في الصيف

الأربعاء، 13 نوفمبر 2024 - 19:40

كتب : FilGoal

أيمريك لابورت - النصر

تحدث إيمريك لابورت لاعب فريق النصر السعودي ومنتخب إسبانيا عن حقيقة مفاوضات ريال مدريد لضمه الصيف الماضي.

وتردد اسم لابورت ضمن الأسماء التي قد تعوض غياب إيدير ميليتاو الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي في سوق الانتقالات بيناير المقبل.

وقال إيمريك لابورت عبر قناة بي إن سبورتس على هامش معسكر منتخب إسبانيا: "نعم كانت هناك اتصالات مع بعض الأشخاص بمجلس إدارة ريال مدريد".

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وشدد لابورت "لم تكن هناك أي نية للتوقيع".

وأكد خوان كاميلو المتحدث باسم نادي ريال مدريد في تصريح سابق أن ناديه لم يفاوض إيمريك لابورت مدافع النصر السعودي من أجل ضمه.

ويمتد تعاقد لابورت مع النصر حت صيف 2026.

قبل أسابيع، ذكرت شبكة ذا أثليتك أن ريال مدريد يعتزم التعاقد مع لابورت خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذلك قبل إصابة ميليتاو في الرباط الصليبي.

وكانت بعض التقارير الإسبانية قد أشارت في وقت سابق إلى أن ريال مدريد رغب في ضم لابورت بالصيف بشرط أن يفسخ تعاقده مع النصر السعودي ولكن ذلك لم يحدث.

لابورت انضم إلى صفوف النصر قادما من مانشستر سيتي صيف 2023 مقابل نحو 24 مليون جنيه إسترليني.

إيمريك صاحب الـ30 عاما لعب بقميص النصر 48 مباراة وسجل 4 أهداف.

وعلى المستوى الدولي لعب لابورت 39 مباراة وسجل هدفين وتوج بلقب يورو 2024.

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