موندو ديبورتيفو: فيفا يفكر في نظام جديد بدلا من تقنية الفيديو

الأربعاء، 13 نوفمبر 2024 - 19:39

كتب : FilGoal

تقنية حكم الفيديو المساعد VAR

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن وجود تفكير داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لاعتماد نظام جديد بالمباريات بدلا من تقنية الفيديو "VAR".

النظام الجديد للفيديو سيكون باسم "VFS" أو نظام دعم الفيديو في كرة القدم.

تقنية VAR الأساسية كان تعتمد على استدعاء حكام الفيديو للحكم الرئيسي في حالة اتضاح وجود قرار خاطئ عن قراره الأساسي.

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في النظام الجديد لن يتواجد به حكم للفيديو وسيذهب الحكم مباشرة لمتابعة الحالات الجدلية ولكن بطلب من المدربين.

كل مدرب سيكون من حقه طلب ذهاب الحكم لتقنية الفيدو مرتين في المباراة الواحدة وفي حالة كان قرار الحكم مؤيدا لطلب المدرب سيكون من حقه إضافة طلب جديد بشكل طبيعي أما إذا أيد الحكم قراره سيخصم التحدي منه.

النظام الجديد تم تجربته من قبل بالفعل في في بطولتي كأس العالم للسيدات تحت 20 و17 عاما وكانت ناجحة حسب رأي فيفا.

ويأمل فيفا في الحصول على موافقة اللجنة الدولي للحكام لإضافة النظام الجديد في بطولات إضافية من أجل استخدام النظام الجديد بداية من الموسم المقبل بشكل تدريجي.

فيفا
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