مانشستر سيتي يحدد خليفة إيدرسون

يخطط مانشستر سيتي الإنجليزي للتعاقد مع حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي تعاقد إيدرسون مورايس حارس مانشسترسيتي الأساسي بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب شبكة "ESPN"، فإن مانشستر سيتي يخطط للتعاقد مع الفرنسي مايك مانيان حارس مرمى ميلان بداية من الموسم المقبل.

وأوضحت التقارير أن سيتي يضع مانيان على رأس أولوياته لتعويض الرحيل المتوقع لحارسه البرازيلي إيدرسون مورايس.

إيدرسون صاحب الـ 31 عاما يلعب ضمن صفوف مانشستر سيتي منذ صيف 2017 قادما من بنفيكا.

الحارس الدولي البرازيلي كان قريبا من اتحاد جدة السعودي بداية الموسم الجاري لكن ناديه رفض التفريط في خدماته.

في المقابل يلعب مانيان في صفوف ميلان منذ صيف 2021 قادما من ليل الفرنسي.

وينتهي عقد مانيان مع ميلان في صيف 2026.

مانيان صاحب الـ 29 عاما لعب 125 مباراة وسكنت شباكه 130 هدفا وحافظ عليها في 48 مباراة.