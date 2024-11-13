سكاي: روما يتوصل لاتفاق مع رانييري لتولي تدريب الفريق

كشفت شبكة سكاي سبورت إيطاليا عن توصل روما لاتفاق شفهي مع كلاوديو رانييري على تولي مسؤولية تدريب الفريق حتى نهاية الموسم.

وأشارت سكاي إلى أن تفاصيل بسطية متبقية قبل الإعلان عن تولي رانييري تدريب الفريق بشكل رسمي.

وأعلن روما إقالة مدربه إيفان يوريتش بعد الخسارة من بولونيا بنتيجة 3-2 في الجولة 12 من الدوري الإيطالي.

وأوضحت التقارير أن رانييري اقترب من الجلوس على مقاعد البدلاء في روما للمرة الثالثة في مسيرته.

واختتم كلاوديو رانييري مشواره التدريبي الذي استمر لأكثر من 30 عاما بختام الموسم المنصرم من الدوري الإيطالي.

وأعلن رانييري (72 عاما) اعتزاله التدريب بعدما نجح في إبقاء كالياري في الدوري الإيطالي لموسم آخر.

مسيرة رانييري

وخلال مسيرته التدريبية الطويلة تولى رانييري تدريب العديد من الفرق وهم فيجور لاميزيا وبوتيولانا وكالياري ونابولي وفيورنتينا وفالنسيا وأتليتكو مدريد وتشيلسي وبارما ويوفنتوس وروما وإنتر ميلان وموناكو ومنتخب اليونان.

هذا بالإضافة لمحطته الأبرز وهي ليستر سيتي حيث قاد الفريق للفوز بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه في سنة 2016.

وبعدها تولى تدريب نانت وفولام وروما مجددا وسامبدوريا وواتفورد وأخيرا كالياري.

وتوج رانييري بلقب الدرجة الثالثة في الدوري الإيطالي مع كالياري وكأس إيطاليا للدرجة ذاتها.

كما صعد معهم مرتين للدوري الإيطالي سنة 1990 و2023.

وصعد مع فيورنتينا للدوري الإيطالي في سنة 1994 وفاز معهم بكأس إيطاليا والسوبر الإيطالي في 1996.

ومع فالنسيا توج بكأس إسبانيا 1999 وكأس الإنترتوتو الأوروبي 1998 وكأس السوبر الأوروبي 2004.

وقاد موناكو للصعود للدوري الفرنسي في سنة 2013.

وأخيرا توج مع ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي في 2016.