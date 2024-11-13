بيلد: مع بدء المحادثات بـ 60 مليون يورو.. مرموش يريد الانتقال إلى ليفربول

يرغب عمر مرموش المحترف المصري في صفوف إينتراخت فرانكفورت في الانتقال إلى صفوف ليفربول.

وتألق مرموش مع فرانكفورت هذا الموسم لفت أنظار كبار أوروبا إليه، وبات هداف الدوري الألماني بعد مرور 10 جولات.

وكشفت صحيفة بيلد الألمانية عن رغبة مرموش الانضمام إلى صفوف ليفربول وتزال المفاوضات قيد الإعداد الآن.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع بأن تكون القيمة المالية بين 50 إلى 60 مليون يورو.

ووفقا للتقرير بدأت المحادثات بالفعل بين الجانب الألماني وليفربول.

وأوضح التقرير أنه من غير المرجح موافقة فرانكفورت على رحيل عمر مرموش في يناير المقبل.

وساهم عمر مرموش هذا الموسم في 24 هدفا خلال 16 مباراة فقط خاضهم بقميص فرانكفورت.

وسجل مرموش 14 هدفا وصنع 10 آخرين خلال الـ 16 مباراة.

أما في الدوري الألماني فنجح مرموش في تسجيل 11 هدفا وصنع 7 آخرين خلال 10 مباريات فقط.

كما سجل مرموش ستة أهداف بقميص منتخب مصر خلال مسيرته الدولية التي بدأت تحت قيادة كارلوس كيروش في أكتوبر 2021.