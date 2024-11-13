المصري يكشف لـ في الجول تفاصيل حادث صلاح محسن

كشف النادي المصري تفاصيل الحادث الذي تعرض له صلاح محسن مهاجم الفريق.

صلاح محسن النادي : المصري المصري

وترددت أنباء عن تواجد صلاح محسن في أحد أقسام الشرطة بسبب حادث.

وقال محمد موسى عضو مجلس إدارة المصري لـFilGoal.com: "حدث تصادم بين سيارة صلاح محسن وسيارة أخرى. اللاعب لم يدهس شابا كما أشيع".

وأضاف "الطرف الآخر طلب من اللاعب إصلاح سيارته لكن صلاح محسن رفض وطلب حضور الشرطة".

وأتم "اللاعب والطرف الآخر يتواجدان الآن في أحد أقسام التجمع الأول في انتظار تحويلهما إلى النيابة وهناك سيتم التصالح وإنهاء الأمر".

ويستعد المصري لمواجهة الزمالك يوم 23 نوفمبر الجاري ضمن الجولة الثالثة من مسابقة الدوري.

ويملك المصري 4 نقاط بعد الفوز على طلائع الجيش والتعادل مع الجونة.

فيما يملك الزمالك 6 نقاط بعد الفوز على البنك الأهلي وسموحة.