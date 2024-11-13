كرة طائرة - تتويج سيدات الزمالك لأفضل فريق بجائزة فاطمة بنت مبارك

الأربعاء، 13 نوفمبر 2024 - 18:05

كتب : FilGoal

نورا عزمي - قائد فريق سيدات الزمالك كرة طائرة

توج فريق سيدات الزمالك للكرة الطائرة بجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة لعام 2024.

وأقيم حفل توزيع الجوائز في مدينة أبوظبي الإماراتية وكان بين المرشحين أكثر من مصرية في مختلف الفئات.

وكان فريق سيدات الزمالك للكرة الطائرة قد توج في 2024 بلقب دوري أبطال إفريقيا للسيدات أمام الأهلي.

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وحسم فريق سيدات الزمالك تأهله إلى كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الصين بشهر ديسمبر المقبل.

وتسلم جائزة الزمالك، نورا عزمي قائدة الفريق في وجود نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة النادي.ف

وجاء توزيع جوائز فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة لعام 2024 والتي أقيمت في أبوظبي كالآتي:

- أفضل فريق: سيدات الزمالك للكرة الطائرة

- أفضل مدربة: التونسية مروة العامري

- أفضل رياضية بارالمبية: الإماراتية مريم الزيودي

- أفضل أم رياضية: الإماراتية رقية الزعابي

- أفضل رياضية ناشئة: الإماراتية لطيفة الفلاسي

- أفضل رياضية إماراتية: عهود الكعبي.

- أفضل إعلامية: السودانية نهلة نبيل المغربي

- أفضل رياضية عربية: الجزائرية كيليا نمور

- شخصية العام الرياضية العربية: الشيخة حصة بنت خالد آل خليفة.

وكان من بين المرشحين من اللاعبات المصريات كل من سارة سمير وفريدة عثمان لجائزة أفضل لاعبة، ورحاب رضوان لفئة أفضل بارالمبية وسهام القرم لفئة أفضل أم رياضية، وسارة أشرف لأفضل مدربة وأخيرا فريدة هاشم لأفضل ناشئة.

منافسات كأس العالم لسيدات الكرة الطائرة خلال الفترة من 17 إلى 23 ديسمبر المقبل في الصين:

يقع فريق سيدات الزمالك في المجموعة الأولى بجوار أندية جيرداو ميناس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية وتيانجين بوهاي الصيني مستضيف البطولة ونوميا فيرو ميلانو الإيطالي وصيف أوروبا.

مواعيد المباريات

الثلاثاء 17 ديسمبر: الزمالك × تيانجين بوهاي الصيني (1:30 ظهرا)

الأربعاء 18 ديسمبر: الزمالك × جيرداو ميناس البرازيلي (6:30 صباحا)

الخميس 19 ديسمبر: الزمالك × نوميا فيرو ميلانو الإيطالي (1:30 ظهرا)

كرة طائرة سيدات الزمالك
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