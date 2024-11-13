دي يونج: أتسائل أحيانا عما إذا كنت سأتعافى بشكل كامل أو لا

كشف فرينكي دي يونج لاعب برشلونة عن تفكيره في بعض الأحيان عما إذا كان سيتعافى بشكل كامل من إصابته أو لا.

فرينكي دي يونج النادي : برشلونة

وقال دي يونج في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو: "لازلت أشعر ببعض الألم ولكن أعتقد أن كل شيء سيكون بخير".

وواصل "أنا سعيد جدا وأتطلع للمستقبل، لقد مضت مدة طويلة منذ أن لعبت لمنتخب هولندا، من الشرف لي وسأظل دائما سعيدا بالتواجد هنا وأنا سعيد بالعودة وأتمنى أن نقوم بأشياء رائعة".

وتابع "أحيانا أفكر إذا ما كنت سأتعافى بشكل كامل أم لا ولكن كنت دائما أثق بقدرتي على العودة للعب كرة القدم".

وأضاف "إصابتي الأخيرة كانت مؤلمة وصعبة وغبت عن العديد من المباريات وأهمها كانت اليورو بالطبع ولكنني عدت للعب وسأصل إلى 100% من مستواي من حيث الأداء واللياقة وحاليا أشعر أنني بخير".

وكان دي يونج قد غاب لفترة طويلة عن المشاركة مع برشلونة بسبب إصابة تعرض لها في الموسم الماضي ضد ريال مدريد وغاب على أثرها عن هولندا في بطولة اليورو.