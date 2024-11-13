خبر في الجول - بسبب الجزء الأخير من الغرامة.. الزمالك يحرر محضرا ضد كهربا

الأربعاء، 13 نوفمبر 2024 - 17:17

كتب : FilGoal

مران الأهلي الأول في السعودية كأس العالم للأندية - كهربا

حرر نادي الزمالك محضرا ضد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي بسبب عدم دفع الجزء الأخير من الغرامة المستحقة.

وكان في نهاية فبراير الماضي قد أعلن الزمالك نهاية الأزمة بعد استلام الغرامة المستحقة والتي تبلغ قيمتها 2 مليون و476 ألف و389 دولار.

وعلم FilGoal.com أنه كان من المقرر دفع جزء متبقي من الغرامة يبلغ ما يقارب من 6 ملايين و500 ألف جنيه ووقع كهربا على شيك بالمبلغ المتبقي.

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وكان الاتفاق بين الطرفين أن يتم سداد المبلغ بعد شهرين من نهاية الأزمة.

ومنح الزمالك اللاعب مهلة أكثر من مرة لكن يحصل على رد من البنك بعدم وجود رصيد كاف.

ولذلك قرر الزمالك تحرير محضرا ضد كهربا لعدم سداد باقي الغرامة وتكون هذه هي الخطوة الأولى نحو دعوى قضائية.

كهربا (30 عامًا) رحل عن الزمالك رغم ارتباطه بعقدٍ معه في صيف 2019، وانتقل إلى ديسبورتيفو أفيش البرتغالي.

لاحقًا انضم كهربا إلى الأهلي بعد فسخ عقده مع النادي البرتغالي في يناير 2020.

وكانت غرفة تسوية المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم قد غرّمت كهربا مليوني دولار، بالإضافة إلى 5% فؤاد سارية بدايةً من 20 يونيو 2019 حتى يوم السداد الفعلي.

وصدّقت محكمة التحكيم الرياضية "CAS" على القرار، قبل أن يصدر فيفا قرارًا بإيقاف اللاعب يوم 11 يونيو 2022 لعدم سداد الغرامة لصالح الزمالك.

أما في أغسطس 2023 فمنحت لجنة الانضباط الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كهربا مهلة جديدة لمدة شهرين لسداد الغرامة قبل أن يتقدم اللاعب باستئناف جديد..

وتوج كهربا مع الأهلي بـ 15بطولة مختلفة كما حصد برونزية كأس العالم للأندية مرتين.

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