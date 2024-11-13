مران الزمالك – تأهيل ناصر منسي قبل السفر إلى ليبيا

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع أحمد مجدي المدرب المساعد قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادا لخوض ودية النصر الليبي.

ناصر منسي النادي : الزمالك الزمالك

وشرح المدير الفني برنامج مران اليوم والسفر إلى ليبيا لخوض مباراة النصر الليبي في اعتزال خالد حسين.

وتولى جواو ميجيل مدرب الأحمال فقرة تدريبات بدنية وحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني للاعبين قبل السفر إلى ليبيا.

وحرص رامي نصوحي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على التواجد في المران لمؤازرة الفريق قبل السفر إلى لبيبا.

وخاض ناصر منسي مهاجم الفريق البرنامج التأهيلي الخاص على هامش المران.

ويعاني اللاعب من إجهاد عضلي ولذلك أدى التدريبات التأهيلية تحت إشراف جواو ميجيل مدرب الأحمال، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ليبيا مساء اليوم لخوض ودية النصر المقرر لها يوم الجمعة المقبل في اعتزال خالد حسين لاعب منتخب لبيبا السابق.