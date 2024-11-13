استدعاء مدافع برشلونة لتعويض غياب توريس عن منتخب إسبانيا

الأربعاء، 13 نوفمبر 2024 - 16:37

كتب : FilGoal

باو كوبارسي - إسبانيا

أعلن منتخب إسبانيا استدعاء باو كوبارسي مدافع برشلونة لتعويض استبعاد باو توريس.

واستبعد باو توريس من قائمته المشاركة في فترة التوقف الدولي الحالية بسبب الإصابة.

وأوضح المنتخب الإسباني أن كوبارسي انضم إلى معسكر منتخب إسبانيا يوم الثلاثاء.

وأشار المنتخب إلى أن توريس قد انضم إلى المعسكر وهو يعاني من مشكلة عضلية تعرض لها خلال مشاركته مع أستون فيلا ضد ليفربول.

وسيعود اللاعب لتلقي العلاج مع أستون فيلا لتجنب تفاقم الإصابة.

ويلعب منتخب إسبانيا خلال فترة التوقف الدولي مع كلا من الدنمارك وسويسرا بدوري الأمم الأوروبية.

ويحتل منتخب إسبانيا صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة بالمستوى الأول لدوري أبطال أوروبا برصيد 10 نقاط وبفارف 6 نقاط عن صربيا صاحبة المركز الثالث.

وضمن منتخب إسبانيا تأهله لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وكان منتخب إسبانيا قد توج بويور 2024 في الصيف الماضي تحت قيادة مدربه لويس دي لافوينتي بعد الفوز على إنجلترا في النهائي بهدفين مقابل هدف.

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