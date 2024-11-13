كيميتش: لا يجب أن نركز على السياسة كلاعبين.. ولم نقدم صورة جيدة لألمانيا في قطر

الأربعاء، 13 نوفمبر 2024 - 16:16

كتب : FilGoal

الصورة الجماعية لمنتخب ألمانيا قبل مباراة اليابان

شدد جوشوا كيميتش قائد منتخب ألمانيا على أن منتخب بلاده لم يقدم نفسه بصورة جيدة خلال كأس العالم 2022.

جوشوا كيميتش

النادي : بايرن ميونيخ

ألمانيا

وكان منتخب ألمانيا قد خرج من دور مجموعات كأس العالم 2022 الذي أقيم في قطر.

وكان لاعبو ألمانيا قد ركزوا على تقديم رسائل سياسية خلال البطولة.

أخبار متعلقة:
ليروي ساني ينضم لمنتخب ألمانيا لتعويض مهاجم شتوتجارت سكاي ألمانيا: موديست مرشح للانتقال لـ شالكه قرعة كأس ألمانيا - فرانكفورت يواجه لايبزج.. وقمة بين بايرن ميونيخ وليفركوزن كأس ألمانيا - بايرن ميونيخ يتأهل لدور الـ 16 بهاتريك موسيالا ضد ماينز

وقال كيميتش خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمعسكر: "مستقبلي؟ أنا اتواصل مع إدارة بايرن، جميعنا نعرف كيف كان موقفي منذ 8 أو 10 أسابيع ولكن الآن الأمور مختلفة، هذا قرار مهم جدا في مسيرتي ويجب أن أفكر فيه جيدا وبالطبع الماضي يعلب دورا ولكن أيضا المستقبل كذلك".

وواصل "اللغط حول إقامة كأس العالم في السعودية؟ أعتقد أننا كلاعبين يجب أن نهتم بمبادئ معينة بالطبع ولكن كقائد لمنتخب ألمانيا فهذه ليست وظيفتنا أن نظهر في الجانب السياسي وأعتقد أن لدينا خبراء في دولتنا هم من يجب عليهم الاهتمام بتلك الأمور خاصة بعد ما حدث في قطر، أعتقد أننا لم نقدم صورة جيدة للمنتخب أو الاتحاد أو ألمانيا ككل".

وأكمل "لقد حاولنا تقديم أنفسنا بطريقة سياسية بحتة ولهذا سرق منا كلاعبين الاستمتاع بالبطولة والتي بالنظر إليها فإن نتائجنا لم تكن جيدة ولكن البطولة كانت رائعة على مستوى التنظيم وقرب المسافات والملاعب الرائعة والناس استمتعوا بها".

وتابع "أعتقد أننا في ألمانيا أو المجتمع الغربي لدينا رؤية معينة وبعض الاعتقادات نريد أن يتم فرضها في كل مكان ولكن يجب أن نعرف أن في بلداننا أيضا بعض المشاكل ويجب أن نركز عليها وأعتقد أننا لم نفعل كل شيء بصورة جيدة في الماضي، بالطبع كلاعب يجب أن تقف من أجل بعض المبادئ غير القابلة للتفاوض ولكن هناك ناس مختصين بالسياسة وأنا لست كذلك".

جوشوا كيميتش ألمانيا
نرشح لكم
استدعاء مدافع برشلونة لتعويض غياب توريس عن منتخب إسبانيا أثليتك: كورتوا يرفض الانضمام لمنتخب بلجيكا من جديد ديكو: برشلونة سيجدد تعاقد بيدري وجافي.. وهذا موقف أراوخو استبعاد باو توريس من قائمة إسبانيا بسبب الإصابة دي مارزيو: روما يعيد رانييري من الاعتزال تقرير فرنسي: ريال مدريد يدرس التحرك لضم ساليبا تغيير مواعيد مباريات السوبر الإسباني في السعودية بسبب أحداث هولندا.. إقامة مواجهة بشكتاش ضد مكابي تل أبيب على ملعب محايد بدون جماهير
أخر الأخبار
استدعاء مدافع برشلونة لتعويض غياب توريس عن منتخب إسبانيا 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
كيميتش: لا يجب أن نركز على السياسة كلاعبين.. ولم نقدم صورة جيدة لألمانيا في قطر 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
أبو ريدة يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة ساعة | الكرة المصرية
أثليتك: كورتوا يرفض الانضمام لمنتخب بلجيكا من جديد ساعة | الكرة الأوروبية
صلاح يتحدث عن نصيحة فينجر وأسلوب سلوت وطموحاته هذا الموسم ساعة | الدوري الإنجليزي
لا جديد.. برشلونة يعلن إصابة أنسو فاتي ساعة | الدوري الإسباني
ديكو: برشلونة سيجدد تعاقد بيدري وجافي.. وهذا موقف أراوخو 2 ساعة | الدوري الإسباني
استبعاد باو توريس من قائمة إسبانيا بسبب الإصابة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 نقاط بـ 3 إصابات.. الأهلي يهزم زد ويفقد النجوم 2 إصابة محمد عبد المنعم 3 غير قابل للإيقاف يا زيما.. مرموش يقود فرانكفورت لفوز أوروبي بهدف رائع 4 طلب من فرج عامر لـ الهاني سليمان