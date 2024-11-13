كيميتش: لا يجب أن نركز على السياسة كلاعبين.. ولم نقدم صورة جيدة لألمانيا في قطر

شدد جوشوا كيميتش قائد منتخب ألمانيا على أن منتخب بلاده لم يقدم نفسه بصورة جيدة خلال كأس العالم 2022.

جوشوا كيميتش النادي : بايرن ميونيخ ألمانيا

وكان منتخب ألمانيا قد خرج من دور مجموعات كأس العالم 2022 الذي أقيم في قطر.

وكان لاعبو ألمانيا قد ركزوا على تقديم رسائل سياسية خلال البطولة.

وقال كيميتش خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمعسكر: "مستقبلي؟ أنا اتواصل مع إدارة بايرن، جميعنا نعرف كيف كان موقفي منذ 8 أو 10 أسابيع ولكن الآن الأمور مختلفة، هذا قرار مهم جدا في مسيرتي ويجب أن أفكر فيه جيدا وبالطبع الماضي يعلب دورا ولكن أيضا المستقبل كذلك".

وواصل "اللغط حول إقامة كأس العالم في السعودية؟ أعتقد أننا كلاعبين يجب أن نهتم بمبادئ معينة بالطبع ولكن كقائد لمنتخب ألمانيا فهذه ليست وظيفتنا أن نظهر في الجانب السياسي وأعتقد أن لدينا خبراء في دولتنا هم من يجب عليهم الاهتمام بتلك الأمور خاصة بعد ما حدث في قطر، أعتقد أننا لم نقدم صورة جيدة للمنتخب أو الاتحاد أو ألمانيا ككل".

وأكمل "لقد حاولنا تقديم أنفسنا بطريقة سياسية بحتة ولهذا سرق منا كلاعبين الاستمتاع بالبطولة والتي بالنظر إليها فإن نتائجنا لم تكن جيدة ولكن البطولة كانت رائعة على مستوى التنظيم وقرب المسافات والملاعب الرائعة والناس استمتعوا بها".

وتابع "أعتقد أننا في ألمانيا أو المجتمع الغربي لدينا رؤية معينة وبعض الاعتقادات نريد أن يتم فرضها في كل مكان ولكن يجب أن نعرف أن في بلداننا أيضا بعض المشاكل ويجب أن نركز عليها وأعتقد أننا لم نفعل كل شيء بصورة جيدة في الماضي، بالطبع كلاعب يجب أن تقف من أجل بعض المبادئ غير القابلة للتفاوض ولكن هناك ناس مختصين بالسياسة وأنا لست كذلك".