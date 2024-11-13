أبو ريدة يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة

تقدم ياسر عبد السلام المحامي الخاص بالمهندس هاني أبو ريدة بأوراق ترشحه في انتخابات اتحاد الكرة.

وعلم FilGoal.com أن عبد السلام تواجد اليوم الأربعاء، في مقر اتحاد كرة القدم من أجل التقدم بأوراق ترشح هاني أبو ريدة.

ويخوض هاني أبو ريدة انتخابات اتحاد كرة القدم على منصب الرئيس.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن قائمة هاني أبو ريدة التي ستخوض انتخابات اتحاد الكرة وجاءت كالآتي:

هاني أبو ريدة – رئيس الاتحاد

خالد الدرندلي – نائب الرئيس

أحمد حلمي الشريف – عضو مجلس إدارة

حمادة الشربيني – عضو مجلس إدارة

مصطفى أبو زهرة – عضو مجلس إدارة

طارق أبو العنين – عضو مجلس إدارة

وليد عبد الجواد – عضو مجلس إدارة

محمد أبو حسين – عضو مجلس إدارة

إيناس مظهر – عضو مجلس إدارة

بينما جاءت قائمة الأسماء الاحتياطية كالآتي:

جيمس حنا

هيام بركة

أشرف موسى

وتقام انتخابات اتحاد كرة القدم يوم 10 ديسمبر المقبل، ومن المنتظر أن يخوضها هاني أبو ريدة على منصب الرئيس.

وعلم FilGoal.com كيف يفكر هاني أبو ريدة في حالة فوزه في الانتخابات، وما هي القرارت التي يدرسها مع قائمته في الوقت الحالي لتطبيقها إذا عاد من جديد لرئاسة الجبلاية.