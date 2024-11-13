أبو ريدة يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة

الأربعاء، 13 نوفمبر 2024 - 15:39

كتب : بسام أبوبكر

هاني أبو ريدة - عضو المكتب التنفيذي الاتحاد الدولي لكرة القدم

تقدم ياسر عبد السلام المحامي الخاص بالمهندس هاني أبو ريدة بأوراق ترشحه في انتخابات اتحاد الكرة.

وعلم FilGoal.com أن عبد السلام تواجد اليوم الأربعاء، في مقر اتحاد كرة القدم من أجل التقدم بأوراق ترشح هاني أبو ريدة.

ويخوض هاني أبو ريدة انتخابات اتحاد كرة القدم على منصب الرئيس.

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وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن قائمة هاني أبو ريدة التي ستخوض انتخابات اتحاد الكرة وجاءت كالآتي:

هاني أبو ريدة – رئيس الاتحاد

خالد الدرندلي – نائب الرئيس

أحمد حلمي الشريف – عضو مجلس إدارة

حمادة الشربيني – عضو مجلس إدارة

مصطفى أبو زهرة – عضو مجلس إدارة

طارق أبو العنين – عضو مجلس إدارة

وليد عبد الجواد – عضو مجلس إدارة

محمد أبو حسين – عضو مجلس إدارة

إيناس مظهر – عضو مجلس إدارة

بينما جاءت قائمة الأسماء الاحتياطية كالآتي:

جيمس حنا

هيام بركة

أشرف موسى

وتقام انتخابات اتحاد كرة القدم يوم 10 ديسمبر المقبل، ومن المنتظر أن يخوضها هاني أبو ريدة على منصب الرئيس.

وعلم FilGoal.com كيف يفكر هاني أبو ريدة في حالة فوزه في الانتخابات، وما هي القرارت التي يدرسها مع قائمته في الوقت الحالي لتطبيقها إذا عاد من جديد لرئاسة الجبلاية.

وإليكم القرارات الأولية التي سيتخذها أبو ريدة في حالة فوزه في الانتخابات:

إلغاء منتخب 2010

سيكون القرار الأول الذي سيخذه مجلس إدارة هاني أبو ريدة في حالة فوزه برئاسة اتحاد الكرة هو إلغاء منتخب مصر للناشئين مواليد 2010 والذي يقوده في الوقت الحالي وائل رياض.

المدير التنفيذي

سيتخذ هاني أبو ريدة قرارا بتعيين إيهاب لهيطة في منصب المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم، وهو المنصب الذي كان يشغله أيضا مع أبو ريدة في اتحاد الكرة قبل عدة سنوات.

على أن يعود وليد العطار المدير التنفيذي الحالي لمنصبه السابق كمدير لشؤون اللاعبين.

المدير الفني للاتحاد

كما يدرس أبو ريدة في حالة فوزه برئاسة اتحاد الكرة إلغاء منصب المدير الفني للاتحاد والذي يشغله حاليا علاء نبيل، مع تعيين لجنة فنية تكون مسؤولة عن كل الأمور الفنية التي تخص الاتحاد والمنتخبات المصرية بكافة مراحلها العمرية، وسيرأس هذه اللجنة أحد خبراء كرة القدم المصرية وسيكون معه عدة أعضاء للعمل في اللجنة الفنية.

اتحاد كرة القدم الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة
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