أثليتك: كورتوا يرفض الانضمام لمنتخب بلجيكا من جديد

ذكرت شبكة ذا أثليتك أن البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد أكد لاتحاد بلاده لكرة القدم أنه لن يعود لصفوف المنتخب تحت قيادة المدرب الحالي.

كورتوا دخل في خلافات مع المدرب دومينيكو تيديسكو وابتعد عن منتخب بلجيكا في الأشهر الأخيرة.

وأضاف التقرير أن بيتر ويليمز الرئيس التنفيذي للاتحاد البلجيكي لكرة القدم التقى مع كورتوا في مدريد لمعرفة ما إذا كان سيعود لمنتخب بلجيكا أم لا.

وأوضح كورتوا أنه لن يعود تحت قيادة المدرب دومينيكو تيديسكو، حسب التقرير.

في الصيف الماضي، كشف دومينيكو تيديسكو مدرب منتخب بلجيكا أسباب استبعاد كورتوا من قائمة الشياطين الحمر التي شاركت في بطولة يورو 2024.

وشهدت القائمة غياب كورتوا رغم تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي وعودته للمشاركة مع الفريق.

وقال تيديسكو في تصريحات للصحفيين وقتها: "كان تيبو كورتوا واضحا وصادقا للغاية. آخر المعلومات التي تلقيناها هي أنه غير جاهز للمشاركة في يورو 2024".

وأضاف "كورتوا كشف موقفه من المشاركة في يورو 2024 في وقت مبكر جدا".

كورتوا كان قد دخل في خلافات مع المدرب تيديسكو بسبب عدم حصوله على شارة القيادة ضد خلال مواجهة النمسا في شهر يونيو الماضي وإهدائها لروميلو لوكاكو مما تسبب في شعور الحارس بالإحباط والإهانة كما وصفها المدرب وهو ما جعل كورتوا يشعر بالغضب بسبب نشر المدرب لأحاديث خاصة بينهما.

ونشر كورتوا بيانا لاذعا العام الماضي حول الأمر (التفاصيل).