لا جديد.. برشلونة يعلن إصابة أنسو فاتي

الأربعاء، 13 نوفمبر 2024 - 14:45

كتب : FilGoal

برشلونة ضد قادش

أعلن نادي برشلونة إصابة لاعبه أنسو فاتي بإصابة عضلية في الفخذ.

أنسو فاتي

النادي : برشلونة

برشلونة

وأشار برشلونة أن الإصابة التي تعرض لها فاتي خلال مران الفريق اليوم الأربعاء.

ومن المتوقع أن يغيب فاتي نحو أربعة أسابيع عن الفريق.

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الإصابة هي الثانية للاعب خلال الموسم الحالي بعد أن غاب عن فترة الإعداد بالكامل بسبب الإصابة.

وشارك فاتي في 7 مباريات فقط منذ بداية الموسم كان جميعها كبديل ولم يتمكن من صنع أو تسجيل أي هدف.

وكانت صحيفة موندو ديبروتيفو قد أشارت إلى رغبة ريال سوسيداد في التعاقد مع فاتي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية في وقت سابق عن إمكانية رحيل أنسو فاتي عن صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

اللاعب الإسباني يرى أنه لا يحصل على فرصة كافية للمشاركة مع الفريق.

ويرى وكيل اللاعب إن على فاتي إحياء مسيرته من جديد وهو ما حاول فعله بالخروج على سبيل الإعارة إلى برايتون خلال الموسم الماضي ولكنه أيضا لم تكن ناجحة بسبب تعرضه للعديد من الإصابات، مع إصابته التي تعرض لها وأبعدته عن فترة الإعداد مع برشلونة.

ومنذ صعوده للفريق الأول ببرشلونة شارك فاتي صاحب الـ 22 عاما في 119 مباراة بقميص الفريق وخلالها سجل 37 هدفا وصنع 14.

أنسو فاتي برشلونة
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