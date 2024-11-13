ديكو: برشلونة سيجدد تعاقد بيدري وجافي.. وهذا موقف أراوخو

الأربعاء، 13 نوفمبر 2024 - 14:14

كتب : FilGoal

بيدري - إسبانيا

برشلونة بيدري ديكو جافي أراوخو الدوري الإسباني
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