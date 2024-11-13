استبعاد باو توريس من قائمة إسبانيا بسبب الإصابة

الأربعاء، 13 نوفمبر 2024 - 13:57

كتب : FilGoal

باو توريس

أعلن منتخب إسبانيا استبعاد لاعبه باو توريس من قائمته المشاركة في فترة التوقف الدولي الحالية بسبب الإصابة.

باو توريس

النادي : أستون فيلا

إسبانيا

وأشار المنتخب إلى أن توريس قد انضم إلى المعسكر وهو يعاني من مشكلة عضلية تعرض لها خلال مشاركته مع أستون فيلا ضد ليفربول.

وسيعود اللاعب لتلقي العلاج مع أستون فيلا لتجنب تفاقم الإصابة.

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ويلعب منتخب إسبانيا خلال فترة التوقف الدولي مع كلا من الدنمارك وسويسرا بدوري الأمم الأوروبية.

ويحتل منتخب إسبانيا صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة بالمستوى الأول لدوري أبطال أوروبا برصيد 10 نقاط وبفارف 6 نقاط عن صربيا صاحبة المركز الثالث.

وضمن منتخب إسبانيا تأهله لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وكان منتخب إسبانيا قد توج بويور 2024 في الصيف الماضي تحت قيادة مدربه لويس دي لافوينتي بعد الفوز على إنجلترا في النهائي بهدفين مقابل هدف.

باو توريس إسبانيا
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