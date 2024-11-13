ناتشو: ريال مدريد لم يتصل بي بعد إصابة ميليتاو.. وبالطبع أحصل هنا على أموال أكثر

يرى ناتشو فيرنانديز أن على ريال مدريد الاعتماد على فريق الشباب في ظل الأزمة الدفاعية التي يعاني منها الفريق حاليا.

ويملك ريال مدريد حاليا مدافع واحد فقط من لاعبي الفريق الأول كقلب دفاع بعد إصابة إدير ميليتاو وعدم جاهزية دافيد ألابا، حتى مع إصابة أوريلين تشواميني الذي يلعب بهذا المركز في بعض الأحيان.

وقال ناتشو في حوار مع شبكة كوبي: "لم تتصل بي إدارة ريال مدريد بعد إصابة ميليتاو ولا أفكر حتى في الأمر، الآن علي أن أعاني كمشجع فقط لريال مدريد وهذا قرار اتخذته بوضوح".

وواصل "لقد شعرت أن وقتي قد انتهى مع ريال مدريد وأنا فخور جدا بما حققته هناك ولا أندم على الرحيل، ولا داعي للكذب أنا أحصل على راتب كبير هنا أكبر من الذي كنت أحصل عليه في ريال مدريد ولن اتأثر بكلام من يقول إنني جئت هنا من أجل المال".

وواصل "برشلونة تحظى بموسم جيد جدا وسيكون موسما قويا ولكن أعتقد أن ريال مدريد سيتوج بالدوري".

وتابع "سيرخيو راموس أسطورة لريال مدريد وصديقي وسيكون من الرائع رؤيته بقميص الفريق من جديد، ولكن لا أريد أن يتعاقد ريال مدريد مع أي لاعب وأتمنى أن يلجأ للأكاديمية لأن الشباب بحاجة إلى الفرص وهذا التوقيت المثالي".

وأضاف "شعرت بالقليل من المفاجأة لعدم استدعائي بعد نهاية اليورو، لقد كنت اللاعب الوحيد الذي لم يعد، ليس لدي أي أخبار من المنتخب ولم أتحدث مع المدرب".

وأتم "أنا سعيد من أجل رودري وتتويجه بالكرة الذهبية ولكن كنت لأعطي تلك الجائزة لفينيسيوس لأنه بالنسبة لي هو الرقم واحد حاليا".

وانتقل ناتشو إلى القادسية في بداية الموسم الحالي بعد نهاية تعاقده مع ريال مدريد.