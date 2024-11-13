ناتشو: ريال مدريد لم يتصل بي بعد إصابة ميليتاو.. وبالطبع أحصل هنا على أموال أكثر

الأربعاء، 13 نوفمبر 2024 - 13:42

كتب : FilGoal

ناتشو فيرنانديز - إسبانيا

يرى ناتشو فيرنانديز أن على ريال مدريد الاعتماد على فريق الشباب في ظل الأزمة الدفاعية التي يعاني منها الفريق حاليا.

ويملك ريال مدريد حاليا مدافع واحد فقط من لاعبي الفريق الأول كقلب دفاع بعد إصابة إدير ميليتاو وعدم جاهزية دافيد ألابا، حتى مع إصابة أوريلين تشواميني الذي يلعب بهذا المركز في بعض الأحيان.

وقال ناتشو في حوار مع شبكة كوبي: "لم تتصل بي إدارة ريال مدريد بعد إصابة ميليتاو ولا أفكر حتى في الأمر، الآن علي أن أعاني كمشجع فقط لريال مدريد وهذا قرار اتخذته بوضوح".

أخبار متعلقة:
ناتشو: أسعى للتتويج بلقب مع القادسية.. وأعيش أفضل لحظات حياتي ناتشو يجهش بالبكاء في حفل وداع ريال مدريد ريال مدريد يعلن موعد تكريم ناتشو ناتشو: الرحيل عن ريال مدريد أصعب قرار في حياتي.. وهكذا أحب أن يتذكرني الناس

وواصل "لقد شعرت أن وقتي قد انتهى مع ريال مدريد وأنا فخور جدا بما حققته هناك ولا أندم على الرحيل، ولا داعي للكذب أنا أحصل على راتب كبير هنا أكبر من الذي كنت أحصل عليه في ريال مدريد ولن اتأثر بكلام من يقول إنني جئت هنا من أجل المال".

وواصل "برشلونة تحظى بموسم جيد جدا وسيكون موسما قويا ولكن أعتقد أن ريال مدريد سيتوج بالدوري".

وتابع "سيرخيو راموس أسطورة لريال مدريد وصديقي وسيكون من الرائع رؤيته بقميص الفريق من جديد، ولكن لا أريد أن يتعاقد ريال مدريد مع أي لاعب وأتمنى أن يلجأ للأكاديمية لأن الشباب بحاجة إلى الفرص وهذا التوقيت المثالي".

وأضاف "شعرت بالقليل من المفاجأة لعدم استدعائي بعد نهاية اليورو، لقد كنت اللاعب الوحيد الذي لم يعد، ليس لدي أي أخبار من المنتخب ولم أتحدث مع المدرب".

وأتم "أنا سعيد من أجل رودري وتتويجه بالكرة الذهبية ولكن كنت لأعطي تلك الجائزة لفينيسيوس لأنه بالنسبة لي هو الرقم واحد حاليا".

وانتقل ناتشو إلى القادسية في بداية الموسم الحالي بعد نهاية تعاقده مع ريال مدريد.

ناتشو فيرنانديز ريال مدريد
نرشح لكم
تغيير مواعيد مباريات السوبر الإسباني في السعودية تقرير: ريال سوسيداد يخطط للتعاقد مع فاتي لاعب شباب ريال مدريد يعلن اعتزاله في عمر 19 عاما ريال مدريد ينفي التفاوض مع لابورت أو النصر آس: برايثوايت مهتم بشراء نادي إسبانيول طوكيو تحتضن كلاسيكو الأساطير بين برشلونة وريال مدريد تقرير: مانشستر سيتي يرصد 50 مليون إسترليني لضم بديل رودري ريال مدريد يوضح تفاصيل إصابة رودريجو وفاسكيز
أخر الأخبار
استبعاد باو توريس من قائمة إسبانيا بسبب الإصابة 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
ناتشو: ريال مدريد لم يتصل بي بعد إصابة ميليتاو.. وبالطبع أحصل هنا على أموال أكثر 28 دقيقة | الدوري الإسباني
إراحة مرموش وتريزيجيه ومروان عطية من السفر إلى كاب فيردي مع منتخب مصر 30 دقيقة | منتخب مصر
قبل السفر إلى كاب فيردي.. منتخب مصر يتدرب على ملعب من العشب الصناعي ساعة | منتخب مصر
مهاجم فرانكفورت: مرموش من نوعية اللاعبين الذين يذهب الناس إلى الملاعب من أجلهم ساعة | المحترفون
أحمد سليمان: الغرامات تُعطل الزمالك.. وبهذه الطريقة نحصل على الأموال ساعة | الدوري المصري
مانشستر يونايتد يستعيد مدافعه بعد عام ونصف من الغياب 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: القبض على رئيس الاتحاد الجنوب إفريقي بتهمة السرقة والاحتيال 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 نقاط بـ 3 إصابات.. الأهلي يهزم زد ويفقد النجوم 2 إصابة محمد عبد المنعم 3 غير قابل للإيقاف يا زيما.. مرموش يقود فرانكفورت لفوز أوروبي بهدف رائع 4 طلب من فرج عامر لـ الهاني سليمان