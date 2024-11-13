إراحة مرموش وتريزيجيه ومروان عطية من السفر إلى كاب فيردي مع منتخب مصر

أعلن منتخب مصر بقيادة حسام حسن عدم سفر الثلاثي عمر مرموش ومحمود حسن "تريزيجيه" ومروان عطية إلى كاب فيردي.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر إراحة الثلاثي من رحلة كاب فيردي، على أن يعود للمشاركة في مواجهة بوتسوانا المقبلة.

ويغيب بالفعل الثنائي مروان عطية لاعب الأهلي وتريزيجيه لاعب الريان القطري عن المباراة بسبب الإيقاف للحصول على الإنذار الثاني في التصفيات.

وبالإضافة إلى الثنائي السابق قرر حسام حسن إراحة عمر مرموش نجم إينتراخت فرانكفورت من المباراة.

وخاض منتخب مصر مرانه في تمام الحادية عشر صباحا على ملعب من العشب الصناعي في استاد الدفاع الجوي.

ويطير منتخب مصر إلى كاب فيردي في تمام الرابعة عصرا من مطار القاهرة، وتستغرق الرحلة 10 ساعات.

ويلعب منتخب مصر يوم 15 نوفمبر ضد كاب فيردي، وتقام المباراة على ملعب من العشب الصناعي.

ثم يلعب ضد بوتسوانا يوم 19 نوفمبر الجاري في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا 2025 في المغرب.

وحجز منتخب مصر تأهله بالفعل لنهائيات البطولة التي ستقام في المغرب منذ الشهر الماضي بعدما حصد 12 نقطة من أول 4 مباريات.