مهاجم فرانكفورت: مرموش من نوعية اللاعبين الذين يذهب الناس إلى الملاعب من أجلهم

أسهب هوجو إيكيتيكي مهاجم آينتراخت فرانكفورت بزميله المتألق عمر مرموش، وأوضح أنه من نوعية اللاعبين الذين يذهب الناس إلى الملاعب من أجل رؤيتهم.

تألق مرموش مع فرانكفورت هذا الموسم لفت أنظار كبار أوروبا إليه، لما لا وهو هداف الدوري الألماني بعد مرور 10 جولات.

وقال إيكيتيكي في تصريحات نشرها موقع sge4ever: "عمر مرموش من نوعية اللاعبين الذين يذهب الناس إلى الاستاد من أجلهم، لأنه يتألق على أرض الملعب".

وأضاف المهاجم الفرنسي "أعتقد أن عمر في أفضل حالاته. إنه ينجح في كل شيء تقريبا".

وتابع "أرتبط بعلاقة قوية مع مرموش داخل وخارج الملعب، فنحن نتحدث نفس اللغة، ونحب لعب كرة القدم".

وأكمل "أداء مرموش القوي يحفزني، لأنه إذا فعل ذلك، فأنا أريد أن أفعل ذلك أيضا".

وأتم "بالطبع سيصل مرموش الكثير من العروض. لأن ما يفعله جنوني. لكننا لا نتحدث عن ذلك".

مرموش سجل هدفا رائعا وصنع مثله لإيكيتيكي ليقود فريقه لفوز مثير على مضيفه شتوتجارت بنتيجة 3-2 ضمن منافسات الجولة العاشرة.

وارتقى مرموش لصدارة ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 11 هدفا متساويا مع هاري كين، كما يعد الأكثر صناعة للأهداف برصيد 7 أهداف بفارق هدف عن كين.

ولم يسجل أي لاعب من فرانكفورت هذا العدد من الأهداف بعد 10 جولاات في الدوري الألماني سوى النجم المصري.

بهدفه الرائع من ركلة حرة في شباك شتوتجارت، صار مرموش ثاني لاعب في التاريخ يسجل من ركلة حرة في 3 مباريات متتالية، بعد ليونيل ميسي فقط.

الفارق أن رقم ميسي في الدوري الإسباني فقط، بينما صار مرموش بالفعل أول من يفعلها في 3 مباريات متتالية بمسابقات مختلفة.

وإن سجل مرموش مرة أخرى في المباراة المقبلة من ركلة حرة، سيصبح أول لاعب في التاريخ يسجل في 4 مباريات متتالية.

وأصبح مرموش ثاني لاعب هذا الموسم يسجل 10 أهداف ويصنع 10 أهداف بعد محمد صلاح فقط في الدوريات الخمس الكبرى.

صلاح سجل 10 وصنع 10، فيما سجل مرموش 14 وصنع 10 في جميع المسابقات هذا الموسم.

كما بات أول لاعب يسجل 3 أهداف من كرات ثابتة في 3 مباريات متتالية بالدوريات الخمس الكبرى في جميع المسابقات.

فسجل ضد بوخوم في الدوري الألماني ثم سلافيا براج التشيكي في الدوري الأوروبي، ويوم الأحد ضد شتوتجارت في الدوري الألماني.

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اختير عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت ضمن فريق الأفضل بالجولة العاشرة للدوري الألماني.

واختارت جريدة كيكر الشهيرة مرموش كأفضل لاعب في الجولة، وضمن فريق الجولة العاشرة من الدوري.

وجاء الاختيار كأفضل لاعب في الجولة للمرة الثانية على التوالي، بعدما فعلها في الجولة التاسعة.

وهذه هي المرة السادسة التي يتواجد فيها مرموش ضمن فريق الأفضل من أصل 10 جولات، أكثر من أي لاعب آخر.

فقد اختير الدولي المصري ضمن فريق الجولات الثانية والثالثة والخامسة والسادسة والتاسعة من قبل.

ووصل مرموش لهدفه الـ11 في الدوري الألماني هذا الموسم ليعود لصدارة جدول الهدافين رفقة هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ.

فيما صنع مرموش 7 أهداف.

الفوز رفع رصيد فرانكفورت للنقطة 20 في المركز الثالث.

وسيلعب فرانكفورت مباراته المقبلة عقب فترة التوقف الدولي ضد فيردر بريمن.

والتحق مرموش بمنتخب مصر الذي يواجه كاب فيردي وبوتسوانا في ختام تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.