أحمد سليمان: الغرامات تُعطل الزمالك.. وبهذه الطريقة نحصل على الأموال

كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن الطريقة التي يحصل بها النادي على الأموال التي يستخدمها في إبرام الصفقات والصرف.

وقال سليمان عبر قناة إم بي سي مصر: "أموال الزمالك تأتي من المحبين وأصول النادي وهناك الكثير من التبرعات واسم نادي الزمالك كبير للغاية لجلب الأموال".

وواصل "حصلنا على غرامة كهربا وحقوق الرعاية من الشركة المتحدة راعية النادي وأيضا مكافأة الفوز بالكونفدرالية والسوبر الإفريقي، وكل هذه الأموال نصرف منها في الزمالك".

وأكمل "إذا كان لا يوجد أي غرامات مالية سيكتسح الزمالك البطولات في كرة القدم وكل ألعاب الصالات".

وأوضح "مصروفات الزمالك كثيرة للغاية وفي كل الألعاب وتشمل المعسكرات والتنقلات ورواتب اللاعبين والأجهزة الفنية وهذه أزمة كبيرة".

وأتم تصريحاته "معظم صفقات الزمالك الأخيرة كانت مجانا أو إعارة مع أحقية الشراء ولم نتحمل سوى رواتب اللاعبين فقط".