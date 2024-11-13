بعد فضيحة التجسس في أولمبياد باريس.. مدربة سيدات كندا تخسر منصبها نهائيا

أكد الاتحاد الكندي لكرة القدم أن المدربة الموقوفة بيف بريستمان مدربة فريق سيدات كندا لن تعود لمنصبها، في أعقاب التحقيقات في فضيحة التجسس بطائرات من دون طيار خلال أولمبياد باريس 2024.

أثناء الأولمبياد، أعلنت اللجنة الأولمبية الكندية رسميا إقالة مدربة منتخب السيدات لكرة القدم بيف بريستمان بسبب مشاركتها في التجسس على منتخب نيوزيلندا.

وأفاد الاتحاد الكندي لكرة القدم في بيان أن المدربة لن تعود لمنصبها نهائيا، كما أن القرار يشمل أيضاً جازمين ماندر مساعدةَ المدربة ومحلل الأداء جوزيف لومباردي.

يذكر أن الثلاثي يقضي عقوبة إيقاف من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم لمدة عام بسبب ما حدث.

وشدد البيان على أن اللاعبات الكنديات لم يشاهدن أي صور التقطتها الطائرات بدون طيار على تدريبات منتخب نيوزيلندا.

ماذا حدث؟

احتجزت السلطات الفرنسية أحد الأشخاص التابعين لمنتخب كندا لكرة القدم للسيدات المتواجد في مدينة سانت إيتيان بسبب استخدامه لطائرة بدون طيار.

وكشفت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس عن احتجاز أحد الأفراد التابعين لمنتخب كندا للسيدات وهو غير معتمد مع أفراد البعثة الرسمية للمنتخب، وذلك بسبب التجسس على تدريبات منتخب نيوزيلندا عن طريق طائرة بدون طيار.

وأعلنت اللجنة الأولمبية النيوزيلندية في بيان رسمي التقدم ببلاغ للشرطة الفرنسية بعدما شاهدوا طائرة بدون طيار تحلق أعلى ملعب تدريب منتخب كرة القدم للسيدات.

وفور ملاحظة الطائرة فوق تدريبات منتخب نيوزيلندا تم إبلاغ السلطات الفرنسية والتي بدورها اعتقلت جوزيف لومباردي محلل الأداء في منتخب كندا ومُشغل الطائرة الذي كان يستخدمها للتجسس على تدريبات خصمه وذلك قبل المباراة بينهما.

من جانبها أصدرت اللجنة الأولمبية الكندية بيان رسمي أكدت فيه الدفاع عن اللعب النظيف وشعورهم بالصدمة تجاه تصرف هذا الفرد، كما قدمت اللجنة الأولمبية الكندية الاعتذار لمنتخب نيوزيلندا للسيدات.

وقررت كندا استبعاد جوزيف لومباردي محلل الأداء وأيضا جاسمين ماندر المدربة المساعدة التي كانت تستقبل تقارير محلل الأداء، من بعثة المنتخب في باريس وترحيلهما إلى كندا فورا.

كما تقرر خضوع الثنائي لتدريب أخلاقي إلزامي في كندا حتى لا تتكرر مثل هذه الحالات في المستقبل.

وكرد فعل أكبر قررت بيف بريستمان مدربة منتخب كندا للسيدات عدم قيادة الفريق في مباراة نيوزيلندا.

وقالت بريستمان: "نيابة عن فريقنا بأكمله أود أولا وقبل كل شيء أن أعتذر للاعبين والموظفين في اتحاد كرة القدم النيوزيلندي وللاعبي منتخب كندا، هذا لا يمثل القيم التي يدافع عنها فريقنا".

وأضافت "أنا المسؤولة في نهاية المطاف عن سلوكياتنا، وبناء على ذلك وللتأكيد على التزام فيفا بالنزاهة، قررت الانسحاب طواعية من قيادة المنتخب في مباراة الخميس، وبروح المسؤولية أفعل هذا مع وضع مصالح الفريقين في الاعتبار ولضمان شعور الجميع بأن الروح الرياضية في هذه اللعبة تحظى بالدعم".

في سياق متصل قال جابرييل أتال رئيس الوزراء الفرنسي إن قوات الأمن الفرنسية التي تحرس مواقع منافسات الأولمبياد تعترض يوميا أكثر من 6 طائرات مسيرة، سواء خاصة بسياح أو غيرهم، ولذلك يجب ألا ينسى الجميع أن هناك حظر على تحليق الطائرات بدون طيار ومن يفعل ذلك سيتم اعتقاله.