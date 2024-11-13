رينار: علينا أن نقاتل أمام أستراليا من أجل فهد المولد

الأربعاء، 13 نوفمبر 2024 - 11:09

كتب : FilGoal

فهد المولد يعود إلى الرياض على متن طائرة الإخلاء الطبي

أكد الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي أن فريقه سيقاتل أمام أستراليا في تصفيات كأس العالم 2026 من أجل فهد المولد الذي يبتعد بسبب المرض منذ فترة.

وتعرض المولد للسقوط من شرفة الدور الثاني من منزله في دبي في منتصف سبتمبر.

وقال رينار في تصريحات للصحفيين: "سالم الدوسري وعبد الآله العمري وعبد الإله المالكي يغيبون، لكن علينا أيضاً أن نفكر في فهد المولد".

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وأضاف باكيا "نحن نفتقده، وعلينا أن نقاتل من أجله".

وذكرت جريدة الشرق الأوسط أن المدرب الفرنسي قام بزيارة اللاعب في الرياض قبل السفر إلى أستراليا، للاطمئنان على حالته الصحية.

ويلتقي الأخضر السعودي مع نظيره منتخب أستراليا، الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهِّلة لمونديال 2026.

المباراة ستكون الأولى للمنتخب السعودي تحت قيادة رينار عقب عودته من جديد.

فقد أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم التعاقد مع رينار خلفا للإيطالي روبرتو مانشيني.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثالث بالمجموعة برصيد 5 نقاط من 4 مباريات مثل أستراليا الوصيف.

أما منتخب اليابان فيحتل الصدارة بـ10 نقاط.

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