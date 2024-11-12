في غياب صلاح.. تعرف على ترتيب قادة منتخب مصر

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 - 23:26

كتب : FilGoal

منتخب مصر - بوتسوانا

يغيب محمد صلاح قائد منتخب مصر عن المعسكر الحالي للفراعنة لمواجهة كاب فيردي وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا 2025 في المغرب.

مصطفى فتحي

النادي : بيراميدز

تريزيجيه

النادي : الريان

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

مصر

وفضل حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عدم استدعاء محمد صلاح لمنحه بعض الراحة خاصة بعدما ضمن الفراعنة التأهل للبطولة.

فمن يكون قائد منتخب مصر في غياب صلاح؟

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وكشف محمد مراد المنسق الإعلامي لمنتخب مصر ترتيب قادة الفريق في غياب صلاح.

وسيكون محمود حسن "تريزيجيه" هو القائد الأول لمنتخب مصر، ومن بعده محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، ثم مصطفى فتحي لاعب بيراميدز.

ويغيب تريزيجيه عن مباراة كاب فيردي بسبب الإيقاف، وفي حالة عدم مشاركة محمد الشناوي ومنحه راحة من قبل الجهاز الفني سيكون مصطفى فتحي هو قائد منتخب مصر في المباراة.

ويلعب منتخب مصر يوم 15 نوفمبر ضد كاب فيردي، وتقام المباراة على ملعب من العشب الصناعي.

ثم يلعب ضد بوتسوانا يوم 19 نوفمبر الجاري في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا 2025 في المغرب.

وحجز منتخب مصر تأهله بالفعل لنهائيات البطولة التي ستقام في المغرب منذ الشهر الماضي بعدما حصد 12 نقطة من أول 4 مباريات.

وجاءت قائمة منتخب مصر التي اختاراها حسام حسن كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - المهدي سليمان (الاتحاد) - محمد عواد (الزمالك) - مصطفي شوبير (الأهلي).

الدفاع: أحمد رمضان (سيراميكا كليوباترا) - حسام عبد المجيد (الزمالك) – محمد ربيعة (سموحة) - محمد حمدي (بيراميدز) - أحمد عيد (المصري) - عمر كمال (الأهلي).

الوسط: حمدي فتحي (الوكرة القطري) - أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي) - محمد شحاتة (الزمالك) - محمود صابر (سموحة) - مروان عطية (الأهلي) - نبيل عماد (الزمالك) - ناصر ماهر (الزمالك).

الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه" (الريان القطري) - مصطفي فتحي (بيراميدز) - طاهر محمد طاهر (الأهلي) - عمر مرموش (فرانكفورت الألماني) - إبراهيم عادل (بيراميدز) - محمود عبد الحفيظ "زلاكة" (سيراميكا كليوباترا) - مصطفي محمد (نانت الفرنسي) - أسامة فيصل (البنك الأهلي).

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