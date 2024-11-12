برئاسة ياسر عبد الرؤوف.. تعرف على قرارات الاجتماع الأول للجنة الحكام الجديدة

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 - 23:06

كتب : FilGoal

محمد عادل - تقنية الفيديو - VAR - الزمالك - المصري

اتخذت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها الأول عدة قرارات خاصة بكيفية عمل منظومة التحكيم المصرية في الفترة المقبلة.

وعقد ياسر عبد الرؤوف رئيس لجنة الحكام الاجتماع الأول للجنة مع باقي أعضائها.

وخلال الاجتماع تم اتخاذ عدة قرارات وهي:

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إقامة معسكر إعداد فني لحكام النخبة في الفترة من 14 إلى 20 نوفمبر بأحد فنادق القاهرة يتضمن:

محاضرات نظرية تحتوي على أحدث التطبيقات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"

تدريبات عملية تشمل محاكاة لمواقف تحكيمية من المباريات باستخدام تقنية VAR (بتواجد عربة VAR وكاميرات تصوير)

تدريبات على Simulator الخاص بتقنية VAR داخل قاعة المحاضرات

تدريبات عملية للحكام والمساعدين على المواقف المختلفة داخل ميدان اللعب

تحليل فني لمباريات الأسبوع الثاني بدورى "نايل"

تحليل أداء الفرق من متخصصين لمساعدة الحكام على التوقع والتحركات وقراءة اللعب وفقا لآخر التعليمات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"

تقييم الحكام – المساعدين – VAR AVAR ) من خلال:

اختبارات نظرية لقانون ومفاهيم كرة القدم

اختبارات خاصة بتقنية VAR

اختبارات Video Test لحالات (الالتحامات – لمسة اليد)

تحليل فني أسبوعي لمباريات دورى "نايل"

إجراء اختبار بدني للراسبين والذين لم يؤدوا الاختبار البدني السابق وتنطبق عليهم الشروط يومي الجمعه والسبت "15 و16" نوفمبر بجهاز الرياضة للقوات المسلحة.

وبناء على التعاون مع الهيئات المختلفة تم الاتفاق على اجتماع عاجل مع شركة media pro تقنية VAR لتلافي سلبيات المرحلة السابقة.

تقرر عقد اجتماع بين الهيئة الوطنية للإعلام والاتحاد المصري لكرة القدم تم الاتفاق والتنسيق مع السيد محمد إبراهيم المشرف العام على البرامج الرياضية على عقد دورة صقل للسادة مخرجي ومصوري التلفزيون المصري بحضور حكام VAR للوقوف على مستجدات تقنية الفيديو.

تم إصدار تعليمات عامة لجميع حكام مصر بمختلف الدرجات يتضمن خطة العمل خلال المرحلة المقبلة والتي سيكون أساسها الانضباط والالتزام وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.

جاري إصدار فيديو توضيحي يتضمن التعريف بتقنية VAR واجراءات تقنية التسلل.

جاري إصدار فيديو تعريفي للتعديلات الخاصة بقانون ومفاهيم كرة القدم.

أي معلومة أو خبر يتعلق بأمور التحكيم سوف يتم الإعلان عنه من خلال الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم.

لجنة الحكام ياسر عبد الرؤوف اتحاد الكرة
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