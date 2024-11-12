الأهلي يعلن إصابة ثنائي شبابه بقطع في الرباط الصليبي

في غياب صلاح.. تعرف على ترتيب قادة منتخب مصر

برئاسة ياسر عبد الرؤوف.. تعرف على قرارات الاجتماع الأول للجنة الحكام الجديدة

إيقاف مجدي عبد العاطي ضمن عقوبات رابطة الأندية للجولة الثانية من الدوري

الابتعاد عن مواقع التواصل وكتابة كل أحداث المباريات.. لجنة الحكام تعلن التعليمات الجديدة