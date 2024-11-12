الأهلي يعلن إصابة ثنائي شبابه بقطع في الرباط الصليبي

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 - 22:55

كتب : FilGoal

فريق الشباب بالنادي الأهلي

أعلن النادي الأهلي تعرض لاعبين من قطاع الناشئين لإصابة قوية.

وتعرض الثنائي يوسف عبد القوي صاحب الـ 17 عاما، ويوسف حلمي صاحب الـ 16 عاما للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وأعلن الأهلي إصابة يوسف حلمي لاعب فريق مواليد 2008 بقطع في الرباط الصليبي الأمامي والرباط الداخلي للركبة.

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ويلعب يوسف حلمي صاحب الـ 16 عاما في مركز المهاجم.

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كما أعلن الأهلي إصابة يوسف عبد القوي لاعب فريق مواليد 2007 بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة.

ويجيد يوسف عبد القوي صاحب الـ17 عاما اللعب في المركز الجناح الأيسر.

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ويعد الثنائي من العناصر المميزة بقطاع الناشئين بالنادي الأهلي.

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