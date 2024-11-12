إيقاف مجدي عبد العاطي ضمن عقوبات رابطة الأندية للجولة الثانية من الدوري

أصدرت رابطة الأندية المصرية عقوبات الجولة الثانية من مسابقة الدوري.

وشهدت عقوبات الجولة الثانية إيقاف مجدي عبد الغني المدير الفني لفريق زد لمباراة واحدة.

وتعرض مجدي عبد العاطي إلى الطرد خلال مواجهة الأهلي بسبب الاعتراض على التحكيم والحصول على بطاقتين صفراوتين.

وجاءت عقوبات رابطة الأندية لمباريات الجولة الثانية من الدوري كالآتي:

- عقوبة مالية على نادي غزل المحلة قيمتها 100 ألف جنيه ولفت نظر وذلك بسبب السباب الجماعي من الجماهير.

- إيقاف مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق زد مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية قيمتها 5 آلاف جنيه بسبب الطرد في المباراة، وتوجيه لفت نظر للمدرب وغرامة مالية أخرى قيمتها 5 آلاف جنيه.

- عقوبة مالية على نادي الإسماعيلي قيمتها 100 ألف جنيه ولفت نظر وذلك بسبب السباب الجماعي من الجماهير.

وكان الأهلي قد تغلب على زد بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري.

وبذلك يغيب مجدي عبد العاطي عن مواجهة مودرن سبورت يوم 24 نوفمبر الجاري في الجولة الثالثة.