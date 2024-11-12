وليد دعبس ينفي الترشح لانتخابات اتحاد الكرة

نفى وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت التقارير التي تشير إلى نيته في خوض انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم.

وشدد وليد دعبس في بيان عبر المركز الإعلامي لنادي مودرن سبورت أن كل ما تردد بشأن ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة على مقعد الرئيس ليس له أي أساس من الصحة.

وأكد دعبس أنه لا يعلم مصدر هذه الشائعات، وأنه لا يفكر خوض الانتخابات في الفترة الجارية.

وتقام انتخابات اتحاد كرة القدم يوم 10 ديسمبر المقبل، ومن المنتظر أن يخوضها هاني أبو ريدة على منصب الرئيس.

وعلم FilGoal.com أن القائمة المبدئية التي سيخوض بها هاني أبو ريدة غمار انتخابات اتحاد الكرة مكونة من:

هاني أبو ريدة – رئيس الاتحاد

خالد الدرندلي – نائب الرئيس

أحمد حلمي الشريف – عضو مجلس إدارة

حمادة الشربيني – عضو مجلس إدارة

مصطفى أبو زهرة – عضو مجلس إدارة

طارق أبو العنين – عضو مجلس إدارة

وليد عبد الجواد – عضو مجلس إدارة

محمد أبو حسين – عضو مجلس إدارة

إيناس مظهر – عضو مجلس إدارة