تقرير فرنسي: ريال مدريد يدرس التحرك لضم ساليبا

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 - 22:09

كتب : FilGoal

أرسنال - برينتفورد - ويليام ساليبا

يدرس ريال مدريد التعاقد مع الفرنسي ويليام ساليبا مدافع أرسنال خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويمتد تعاقد ساليبا مع أرسنال حتى صيف 2027.

وبحسب موقع موقع "Le10 Sport" الفرنسي، فإن ريال مدريد يدرس التحرك لضم ويليام ساليبا مدافع أرسنال خلال الانتقالات الشتوية.

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وأوضحت التقارير أن مدافع أرسنال منفتح على اهتمام ريال مدريد بضمه.

ويعاني ريال مدريد من الإصابات في خطه الدفاعي، خاصة بعد تعرض إيدير ميليتاو لإصابة قوية خلال الأيام الماضية.

وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني تفاصيل إصابة مدافعه إيدير ميليتاو والتي تعرض لها أمام أوساسونا في الدوري الإسباني.

وجاء بيان ريال مدريد:

"بعد الفحوصات التي أجريت على لاعبنا إيدير ميليتاو من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد.

تم تشخيص إصابته بتمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي مع إصابة كلا الغضروف المفصلي في ساقه اليمنى.

سيخضع اللاعب لعملية جراحية في الأيام المقبلة".

وكان ميليتاو قد غاب عن أغلب مباريات الموسم الماضي بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي لركبته اليسرى.

وبذلك انتهى موسم المدافع البرازيلي وتبقى فقط أنطونيو رودريجر في قلب دفاع الميرينجي.

ساليبا انضم إلى آرسنال في عام 2019 قادماً من سانت إتيان الذي بقي معه لموسم على سبيل الإعارة من الفريق اللندني.

ثم انتقل الدولي الفرنسي إلى نادي نيس وأولمبيك مارسيليا بنظام الإعارة قبل أن يلتحق في عام 2022 بفريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا.

ولعب ساليبا 98 مباراة مع أرسنال وسجل 5 أهداف وصنع هدفين.

ريال مدريد أرسنال ويليام ساليبا
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