تغيير مواعيد مباريات السوبر الإسباني في السعودية

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 - 22:08

كتب : FilGoal

كأس السوبر الإسباني

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم تغيير مواعيد مباريات السوبر الإسباني المقرر إقامته في السعودية.

وتشارك فرق ريال مدريد وبرشلونة وأتليتك بلباو وريال مايوركا في البطولة المقرر استضافتها في السعودية.

وقرر الاتحاد الإسباني تغيير مواعيد المباريات بسبب الانتكاسات التي حدثت نتيجة إعصار دانا.

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ويستضيف ملعب مدينة الملك عبد الله والمُعروف باسم الجوهرة والذي يتسع لأكثر من 60 ألف متفرج مباريات البطولة.

وسبق أن استضاف نفس الملعب نهائي نسخة 2020 والتي انتهت بفوز ريال مدريد على حساب جاره أتليتكو.

وجاءت المباريات بعد التعديل كالآتي:

نصف النهائي: أتليتك بلباو × برشلونة – الأربعاء 8 يناير 2025 – 9 مساءً

نصف النهائي: ريال مدريد × ريال مايوركا – الخميس 9 يناير 2025 – 9 مساءً

النهائي – 12 يناير 2025 – 10 مساءً

ويشارك ريال مدريد كونه بطل الدوري الإسباني، وبرشلونة وصيفه، فيما يشارك أتليتك بلباو كونه بطل كأس ملك إسبانيا ومايوركا وصيفه.

وتستضيف المملكة العربية السعودية السوبر الإسباني للمرة الخامسة.

وتوج ريال مدريد باللقب 3 مرات في السعودية فيما توج برشلونة باللقب مرة وحيدة.

ويعد برشلونة الأكثر تتويجا باللقب برصيد 14 لقبا ويليه ريال مدريد برصيد 13 لقبا.

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