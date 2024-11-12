الابتعاد عن مواقع التواصل وكتابة كل أحداث المباريات.. لجنة الحكام تعلن التعليمات الجديدة 

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة ياسر عبد الرؤوف التعليمات الخاصة بجميع الحكام المصريين.

وشددت اللجنة على أن التعليمات يتم تنفيذها بداية من اليوم 12 نوفمبر 2024 ولحين إشعار آخر:

وأن على جميع الحكام تنفيذ هذه التعليمات حتى يتم تعرضهم للمسائلة القانونية.

وجاءت أهم تعليمات الحكام كالآتي:

على جميع الحكام عدم التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة إعلامية وكل حكم مسؤول عما يُنشر على حسابه بداية من يوم 12 نوفمبر

إرسال تقارير المباريات بحد أقصى 24 ساعة بعد صافرة النهاية باستثناء المباريات التي تستلزم إرسال التقارير فور نهايتها

كتابة كل الأحداث قبل وأثناء وبعد المباراة بدقة لعدم المسائلة

عدم الدخول في أي جروبات على أي وسيلة تواصل اجتماعي تخص التحكيم سوى الخاصة باللجنة الرئيسية أو الفرعية