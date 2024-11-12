بسبب أحداث هولندا.. إقامة مواجهة بشكتاش ضد مكابي تل أبيب على ملعب محايد بدون جماهير

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الإثنين نقل مباراة بشكتاش التركي ضد مكابي تل أبيب.

ويأتي ذلك على خلفية أحداث مواجهة أياكس أمستردام الهولندي ضد مكابي تل أبيب بعد أن تشاجرت جماهير خارج الملعب مع جماهير مكابي تل أبيب بسبب هتافاتهم العنصرية ضد فلسطين.

ونشبت مشاجرة عنيفة بين الطرفين قبل أن يفر مشجعوا مكابي تل أبيب هاربين.

وأعلن يويفا إقامة مواجهة بشكتاش أمام مكابي تل أبيب يوم 28 نوفمبر الجاري بالدوري الأوروبي في المجر كملعب محايد.

كما تقرر إقامة المباراة بدون جماهير بسبب رغبة المجر في إقامتها كذلك خوفا من تكرار ما حدث في هولندا.

وأشار نادي بشكتاش في بيان رسمي أن المجر هي الدولة الوحيدة التي وافقت على استضافة المباراة لكن السلطات المجرية قررت إقامتها خلف أبواب مغلقة.

وقررت الحكومة التركية عدم استضافة المباراة منذ البداية بسبب الحرب على غزة.

وكان قد أصيب خمسة مشجعين على الأقل من جماهير مكابي تل أبيب في هجمات عنيفة في الشوارع بعد خسارة فريقهم بخمسة أهداف دون مقابل ضد أياكس.