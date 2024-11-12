اكتمال صفوف منتخب مصر بانضمام مرموش

انتظم عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني في معسكر منتخب مصر الأول.

عمر مرموش النادي : آينتراخت فرانكفورت مصر

واكتملت صفوف منتخب مصر بانضمام مرموش آخر المحترفين. بعد انتظام مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي في معسكر المنتخب أمس الإثنين.

ويحتل مرموش حاليا صدارة هدافي الدوري الألماني برصيد 11 هدفا مناصفة مع هاري كين.

كما يعد مرموش ثاني أكثر المساهمين في الأهداف بالتسجيل والصناعة في الدوريات الخمسة الكبرى مناصفة مع هاري كين أيضا.

وأصبح مرموش ثاني لاعب يسجل ويصنع 10 أهداف أو أكثر في الدوريات الأوروبية هذا الموسم بعد محمد صلاح.

وسجل مرموش ثلاثة أهداف خلال آخر 3 مباريات من ركلات حرة ليصبح اللاعب الوحيد بتاريخ الدوريات الأوريبة الكبرى الذي يحقق ذلك الإنجاز.

ويلعب منتخب مصر يوم 15 نوفمبر ضد كاب فيردي، وتقام المباراة على ملعب من العشب الصناعي.

ثم يلعب ضد بوتسوانا يوم 19 نوفمبر الجاري في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا 2025 في المغرب.

وحجز منتخب مصر تأهله بالفعل لنهائيات البطولة التي ستقام في المغرب منذ الشهر الماضي بعدما حصد 12 نقطة من أول 4 مباريات.

وجاءت قائمة منتخب مصر التي اختاراها حسام حسن كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - المهدي سليمان (الاتحاد) - محمد عواد (الزمالك) - مصطفي شوبير (الأهلي).

الدفاع: أحمد رمضان (سيراميكا كليوباترا) - حسام عبد المجيد (الزمالك) – محمد ربيعة (سموحة) - محمد حمدي (بيراميدز) - أحمد عيد (المصري) - عمر كمال (الأهلي).

الوسط: حمدي فتحي (الوكرة القطري) - أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي) - محمد شحاتة (الزمالك) - محمود صابر (سموحة) - مروان عطية (الأهلي) - نبيل عماد (الزمالك) - ناصر ماهر (الزمالك).

الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه" (الريان القطري) - مصطفي فتحي (بيراميدز) - طاهر محمد طاهر (الأهلي) - عمر مرموش (فرانكفورت الألماني) - إبراهيم عادل (بيراميدز) - محمود عبد الحفيظ "زلاكة" (سيراميكا كليوباترا) - مصطفي محمد (نانت الفرنسي) - أسامة فيصل (البنك الأهلي).

وعلم FilGoal.com في وقت سابق إن حسام حسن قرر استبعاد محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي بعدما تعرض للإصابة مع فريقه قبل أيام.

كذلك استبعاد ثنائي دفاع الأهلي رامي ربيعة وياسر إبراهيم بسبب الإصابة، بالإضافة إلى محمد هاني المصاب منذ أكثر من شهر.

بالإضافة إلى أحمد سيد "زيزو" نجم الزمالك المصاب منذ مباراة البنك الأهلي في الجولة الأولى من الدوري.

وأخيرا خالد صبحي مدافع المصري الذي تعرض للإصابة مع منتخب مصر في التوقف الدولي في شهر أكتوبر الماضي.