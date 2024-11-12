تقرير: ريال سوسيداد يخطط للتعاقد مع فاتي

يخطط نادي ريال سوسيداد للتعاقد مع أنسو فاتي لاعب برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وينتهي تعاقد فاتي مع برشلونة بنهاية الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن ريال سوسيداد يرغب في ضم فاتي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

ويرغب سوسيداد في استغلال وضعية فاتي مع برشلونة وضمه لتعزيز هجومه.

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية في وقت سابق عن إمكانية رحيل أنسو فاتي عن صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

اللاعب الإسباني يرى أنه لا يحصل على فرصة كافية للمشاركة مع الفريق.

وأوضحت التقارري أن خورخي مينديز وكيل أعمال فاتي قد اجتمع الأسبوع الماضي مع خوان لابورتا وديكو من أجل مناقشة إمكانية رحيله.

وشارك فاتي في 132 دقيقة فقط منذ بداية الموسم مع برشلونة كأقل لاعب في خط الهجوم حتى أقل من الشاب باو فيكتور الصاعد حديثا من الفريق الثاني.

ويرى وكيل اللاعب إن على فاتي إحياء مسيرته من جديد وهو ما حاول فعله بالخروج على سبيل الإعارة إلى برايتون خلال الموسم الماضي ولكنه أيضا لم تكن ناجحة بسبب تعرضه للعديد من الإصابات، مع إصابته التي تعرض لها وأبعدته عن فترة الإعداد مع برشلونة.

ومنذ صعوده للفريق الأول ببرشلونة شارك فاتي صاحب الـ 21 عاما في 117 مباراة بقميص الفريق وخلالها سجل 37 هدفا وصنع 14.