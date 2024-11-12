تقرير: ريال سوسيداد يخطط للتعاقد مع فاتي

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 - 21:15

كتب : FilGoal

برشلونة ضد قادش

يخطط نادي ريال سوسيداد للتعاقد مع أنسو فاتي لاعب برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وينتهي تعاقد فاتي مع برشلونة بنهاية الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن ريال سوسيداد يرغب في ضم فاتي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

أخبار متعلقة:
طوكيو تحتضن كلاسيكو الأساطير بين برشلونة وريال مدريد سبورت: برشلونة مهتم بضم عمر مرموش لتدعيم هجومه برشلونة يعلن إصابة لامين يامال وغيابه لمدة قد تصل إلى ثلاثة أسابيع عودة العقدة؟ سوسييداد يوقع برشلونة في مصيدته

ويرغب سوسيداد في استغلال وضعية فاتي مع برشلونة وضمه لتعزيز هجومه.

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية في وقت سابق عن إمكانية رحيل أنسو فاتي عن صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

اللاعب الإسباني يرى أنه لا يحصل على فرصة كافية للمشاركة مع الفريق.

وأوضحت التقارري أن خورخي مينديز وكيل أعمال فاتي قد اجتمع الأسبوع الماضي مع خوان لابورتا وديكو من أجل مناقشة إمكانية رحيله.

وشارك فاتي في 132 دقيقة فقط منذ بداية الموسم مع برشلونة كأقل لاعب في خط الهجوم حتى أقل من الشاب باو فيكتور الصاعد حديثا من الفريق الثاني.

ويرى وكيل اللاعب إن على فاتي إحياء مسيرته من جديد وهو ما حاول فعله بالخروج على سبيل الإعارة إلى برايتون خلال الموسم الماضي ولكنه أيضا لم تكن ناجحة بسبب تعرضه للعديد من الإصابات، مع إصابته التي تعرض لها وأبعدته عن فترة الإعداد مع برشلونة.

ومنذ صعوده للفريق الأول ببرشلونة شارك فاتي صاحب الـ 21 عاما في 117 مباراة بقميص الفريق وخلالها سجل 37 هدفا وصنع 14.

برشلونة أنسو فاتي ريال سوسيداد
نرشح لكم
تغيير مواعيد مباريات السوبر الإسباني في السعودية لاعب شباب ريال مدريد يعلن اعتزاله في عمر 19 عاما ريال مدريد ينفي التفاوض مع لابورت أو النصر آس: برايثوايت مهتم بشراء نادي إسبانيول طوكيو تحتضن كلاسيكو الأساطير بين برشلونة وريال مدريد تقرير: مانشستر سيتي يرصد 50 مليون إسترليني لضم بديل رودري ريال مدريد يوضح تفاصيل إصابة رودريجو وفاسكيز "يغيب لمدة 10 أيام".. منتخب بولندا يعلن استبعاد ليفاندوفسكي للإصابة
أخر الأخبار
كما انفرد في الجول.. أهلي بنغازي الليبي يعلن التعاقد مع مؤمن سليمان 37 دقيقة | الوطن العربي
دي مارزيو: روما يعيد رانييري من الاعتزال ساعة | الكرة الأوروبية
في غياب صلاح.. تعرف على ترتيب قادة منتخب مصر ساعة | منتخب مصر
الركراكي يكشف سبب غياب حكيم زياش عن قائمة منتخب المغرب ساعة | الكرة الإفريقية
برئاسة ياسر عبد الرؤوف.. تعرف على قرارات الاجتماع الأول للجنة الحكام الجديدة ساعة | الدوري المصري
الأهلي يعلن إصابة ثنائي شبابه بقطع في الرباط الصليبي ساعة | الكرة المصرية
إيقاف مجدي عبد العاطي ضمن عقوبات رابطة الأندية للجولة الثانية من الدوري 2 ساعة | الدوري المصري
وليد دعبس ينفي الترشح لانتخابات اتحاد الكرة 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 نقاط بـ 3 إصابات.. الأهلي يهزم زد ويفقد النجوم 2 إصابة محمد عبد المنعم 3 غير قابل للإيقاف يا زيما.. مرموش يقود فرانكفورت لفوز أوروبي بهدف رائع 4 طلب من فرج عامر لـ الهاني سليمان