مران الزمالك - تأهيل زيزو.. وتعليمات خاصة لرباعي الفريق

أدى أحمد مصطفى زيزو لاعب وسط الزمالك، جلسة علاجية وتأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي.

وتعرض زيزو للإصابة مؤخراً بتمزق من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية.

يأتي ذلك وفقا للبرنامج العلاجي الموضوع للاعب لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وأدى لاعبو الفريق، فقرة تدريبات خططية خاصة خلال المران.

وركز الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على تنفيذ بعض الجمل والأفكار التكتيكية الخاصة بخطة اللعب.

وقام جوزيه جوميز المدير الفني بمنح اللاعبين التعليمات الفنية بشكل متواصل أثناء أداء الفقرة الخططية.

وخاض لاعبو الفريق فقرة تدريبات الركض بطول الملعب لمدة 20 دقيقة، قبل خوض فقرة تأهيلية بالكرة.

وتولى جواو ميجيل مخطط الأحمال وأعضاء الجهاز المعاون بالفريق قيادة هذه الفقرة، وقام البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني بمتابعة كافة التفاصيل للوقوف على حالة اللاعبين البدنية.

ومنح جوميز تعليمات خاصة لكل من سيف فاروق جعفر ومهاب ياسر ومحمد عاطف وأحمد رفاعي رباعي الأبيض، خلال المران.

وعقد جوزيه جوميز جلسات عديدة مع الرباعي أثناء أداء التدريبات و منحهم بعض التعليمات الفنية الخاصة بمراكزهم داخل أرضية الملعب، كما طالبهم بالعمل بكل قوة والتركيز استعداداً للفترة المُقبلة.

واستأنف الزمالك تدريباته، بعدما حصل اللاعبون على راحة لمدة ثلاثة أيام بعد الفوز على سموحة بهدفين دون رد في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.