خبر في الجول - الأهلي يراقب موقف محمد شريف مع الخليج

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 - 19:37

كتب : FilGoal

احتفال محمد شريف بهدفه ضد الهلال

يراقب الأهلي موقف مهاجمه السابق محمد شريف مع نادي الخليج السعودي.

وينتهي تعاقد شريف مع الخليج بنهاية الموسم الحالي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي ينتظر موقف محمد شريف مع الخليج خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

أخبار متعلقة:
محمد شريف يغيب للمباراة التاسعة في الدوري السعودي.. وموعد عودته محمد شريف: أسباب صعوبة الدوري السعودي عن المصري.. وحقيقة العودة لـ الأهلي تعيين محمد رمضان مديرا رياضيا في الأهلي.. مع اختصاصات مدير الكرة والإشراف على التعاقدات والكشافين محمد شريف يكشف حقيقة رغبة الأهلي في عودته

وفي حال رحيل اللاعب عن الخليج بشكل مجاني أو الوصول لاتفاق مادي مناسب سيكون شريف مرشحا بقوة للعودة إلى الفريق في يناير المقبل.

ولا يمر شريف بأفضل فتراته مع الخليج هذا الموسم، إذ شارك في مباراتين فقط طوال الموسم الحالي وغاب عن معظم المباريات بسبب الإصابة.

كما يرغب اليوناني جورجيوس دونيس مدرب الخليج في التعاقد مع أسماء جديدة على المستوى الهجومي.

صحيفة الرياضية السعودية ذكرت أن شريف أنهى برنامجه العلاجي من الإصابة بتمدد في العضلة الخلفية، وسيخضع لبرنامج تأهيلي تمهيدا للعودة للمشاركة في المباريات.

وأوضحت التقارير أن اللاعب الذي غاب عن آخر 9 مباريات لفريقه ومن المرجح عودته أمام الهلال بعد نهاية التوقف الدولي.

ويحتل الخليج المركز السابع بـ13 نقطة، جمعها من أربعة انتصارات وتعادلين، فيما خسر 3 مرات.

شريف صاحب الـ28 عاما لعب هذا الموسم مباراتين فقط مع نادي الخليج قبل أن يتعرض للإصابة.

وانضم محمد شريف لنادي الخليج بداية الموسم المنصرم قادما من النادي الأهلي.

ولعب محمد شريف 38 مباراة مع الخليج وسجل 6 أهداف وصنع هدفين بجميع المسابقات.

الأهلي محمد شريف الخليج السعودي
نرشح لكم
مران الزمالك - تأهيل زيزو.. وتعليمات خاصة لرباعي الفريق في الجول يكشف قرارت أبو ريدة الأولية في حالة فوزه برئاسة اتحاد الكرة عودة الجزيري لتدريبات الزمالك.. وقرار من جوميز خدمة في الجول - بـ 75 جنيها للدرجة الثالثة.. فتح باب حجز تذاكر مصر ضد بوتسوانا لوثار ماتيوس: إذا كانت هناك جائزة لأفضل لاعب بالعالم كل 3 أشهر سيكون مرموش مرشحا الحضري: أنا أول محاضر إفريقي في الاتحاد الآسيوي محامي إمام عاشور لـ في الجول: سنطعن ضد حكم حبسه بالمعارضة وسيتم إيقاف التنفيذ المصري اليوم: إلغاء براة إمام عاشور والحكم بحبسه 6 أشهر
أخر الأخبار
مران الزمالك - تأهيل زيزو.. وتعليمات خاصة لرباعي الفريق 8 دقيقة | الكرة المصرية
ضم لاعب لانس بدلا من ليساندرو مارتينيز في قائمة الأرجنتين 51 دقيقة | أمريكا
في الجول يكشف قرارت أبو ريدة الأولية في حالة فوزه برئاسة اتحاد الكرة ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - الأهلي يراقب موقف محمد شريف مع الخليج ساعة | الكرة المصرية
كرة طائرة - من أجل منحة دراسية.. حمزة الصافي ينضم إلى شباب أهلي دبي ساعة | كرة طائرة
بعد استبعاده من قائمة صربيا.. اتحاد جدة يطمأن جماهيره بشأن إصابة رايكوفيتش ساعة | سعودي في الجول
منافس بيراميدز - ريجيكامب: قبلت تدريب الترجي للفوز بكل الألقاب الممكنة ساعة | الكرة الإفريقية
ضربة جديدة ليوفنتوس.. مخاوف من إصابة كابال بعد استبعاده من قائمة كولومبيا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 نقاط بـ 3 إصابات.. الأهلي يهزم زد ويفقد النجوم 2 إصابة محمد عبد المنعم 3 غير قابل للإيقاف يا زيما.. مرموش يقود فرانكفورت لفوز أوروبي بهدف رائع 4 طلب من فرج عامر لـ الهاني سليمان