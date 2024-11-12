كرة طائرة - من أجل منحة دراسية.. حمزة الصافي ينضم إلى شباب أهلي دبي

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 - 19:35

كتب : FilGoal

حمزة الصافي - كرة طائرة

انتقل حمزة الصافي لاعب الأهلي الشاب بصفوف فريق الكرة الطائرة إلى نادي شباب أهلي دبي.

ويأتي قرار انتقاله إلى شباب أهلي دبي بسبب منحة دراسية مقدمة من جامعة الشارقة.

وتوجه حمدي الصافي لاعب طائرة الأهلي والمدير الفني لفريق سيدات الطائرة السابق بالشكر إلى محمود الخطيب رئيس النادي بسبب موافقته على القرار.

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وكتب حمدي الصافي عبر حسابه الرسمي: "شكرا لإدارة النادي الأهلي بقيادة الأسطورة محمود الخطيب على الموافقة على المنحة الدراسية المقدمة لحمزة الصافي من جامعة الشارقة".

"وحفاظا على مستقبل اللاعب أيضا الإعارة إلى نادي شباب الأهلي بدبي حفاظا على مستواه الفني حتى رجوعه إلى بيته الأهلي المصري مجددا".

واختتم "شكر خاص لإدارة النشاط الرياضي بقيادة خالد العوضي".

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى بالدوري التمهيدي رفقة كل من: إيسترن كومباني - الترسانة - الزهور - إسكندرية للبترول - مركز شباب درنكة.

ويقام الدور التمهيدي من أربع مجموعات، كل مجموعة تضم 6 فرق، وتتأهل الفرق الثلاثة الأوائل من كل مجموعة إلى الدور المقبل.

وفاز الأهلي بلقبي الدوري والكأس في الكرة الطائرة على المستوى المحلي كما توج بدوري أبطال إفريقيا.

ويشارك الأهلي هذا الموسم في بطولة كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها في الهند.

وتقام منافسات مونديال الأندية بمشاركة الأهلي خلال الفترة من 9 إلى 15 ديسمبر المقبل.

ويقود رجال الأهلي للموسم الثاني على التوالي الإسباني فيرناندو مونزو المدير الفني.

مونزو هو المدير الفني لفريق الأهلي للرجال، والذي توج معه هذا الموسم بالدوري والكأس والسوبر المصري وبطولة إفريقيا.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية بجوار أندية لوبي سيتيانوفا الإيطالي وصيف أوروبا وفولاد سيرجان الإيراني بطل آسيا وبارايا البرازيلي مستضيف البطولة.

مواعيد المباريات

الأربعاء 11 ديسمبر: الأهلي × بارايا البرازيلي (1:30 فجرا)

الأربعاء 11 ديسمبر: الأهلي × فولاد سيرجان الإيراني (6:30 مساء)

السبت 14 ديسمبر: الأهلي × لوبي سيتيانوفا الإيطالي (1:30 فجرا)

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