بعد استبعاده من قائمة صربيا.. اتحاد جدة يطمأن جماهيره بشأن إصابة رايكوفيتش

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 - 19:24

كتب : FilGoal

بردراج رايكوفيتش

تعرض بريدراج رايكوفيتش حارس مرمى فريق اتحاد جدة للإصابة خلال مواجهة العروبة.

وتأكد استبعاد رايكوفيتش من معسكر منتخب صربيا استعدادا لمواجهتي سويسرا والدنمارك.

ويلعب منتخب صربيا أمام منتخبي سويسرا والدنمارك ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

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وأكد راجان ستويكوفيتش المدير الفني لمنتخب صربيا استبعاد رايكوفيتش بسبب إصابة في الفخذ.

وطمأن اتحاد جدة جماهيره في بيان رسمي بشأن الإصابة مؤكدا أنها إصابة خفيفة.

وجاء بيان اتحاد جدة كالآتي:

"أظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها حارس مرمى الفريق بعد لقاء العروبة الماضي تعرضه لإصابة طفيفة في الفخذ الأيمن".

"سوف يخضع اللاعب على إثرها لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي".

ويعد رايكوفيتش من العناصر الأساسية في فريق اتحاد جدة بعد رحيل البرازيلي مارسيلو جروهي.

ويحتل اتحاد جدة المركز الثاني في الدوري السعودي برصيد 27 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الهلال متصدر الترتيب.

ومرت عشر جولات حتى الآن من الدوري السعودي، ويسير اتحاد جدة بخطى ثابتة تحت قيادة الفرنسي لوران بلان بعد 9 انتصارات وخسارة.

الدوري السعودي اتحاد جدة رايكوفيتش
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