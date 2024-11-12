ضربة جديدة ليوفنتوس.. مخاوف من إصابة كابال بعد استبعاده من قائمة كولومبيا

تلقى نادي يوفنتوس ضربة جديدة بعد تعرض لاعبه خوان كابال للإصابة والاستبعاد من قائمة منتخب كولومبيا.

وتشير التقارير الأولية إلى تعرض اللاعب لإصابة في الركبة لكن دون تحديد نوع الإصابة.

وأعلن منتخب كولومبيا استبعاد خوان كابال من قائمته بداعي إصابة الركبة.

وتثير إصابة كابال الشكوك خوفا من أن تكون قطع في الرباط الصليبي.

وخاض كابال مباراته الدولية الأولى مع كولومبيا في سبتمبر الماضي.

وكان منتخب كولومبيا يستعد لمواجهتي أوروجواي والإكوادور ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ويلعب كابال في مركز الظهير الأيسر وانضم إلى يوفنتوس قبل انطلاق الموسم الجاري مقابل ما يقارب من 13 مليون يورو بالإضافة إلى 2 مليون يورو إضافية لشرائه من فيرونا.

وتلقى يوفنتوس ضربة قوية بعد خسارة جليسون بريمير مدافع الفريق بقطع في الرباط الصليبي بأكتوبر الماضي.

وبذلك لا يمتلك يوفنتوس سوى 5 لاعبين فقط بخط الدفاع بالكامل حتى يناير المقبل حال تأكد إصابة كابال بإصابة خطيرة.

وخاض كابال تسع مباريات مع يوفنتوس هذا الموسم وساهم في صناعة هدف.