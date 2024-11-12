إجازة رسمية مدفوعة الأجر في العراق يوم مباراة الأردن

أعلن أسعد العيداني محافظ البصرة يوم الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد، وذلك بسبب مباراة منتخب العراق ضد الأردن في تصفيات كأس العالم.

ويلعب منتخب العراق ضد الأردن في الجولة الخامسة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة.

وجاء قرار محافظ البصرة باعتماد يوم الخميس إجازة رسمية، من أجل إتاحة الفرصة للجمهور لحضور المباراة من مدرجات الملعب.

وتشمل الإجازة جميع العاملين في القطاع المدني والعسكري والدراسي، مع اعتبارها إجازة مدفوعة الأجر مصدق عليها من قبل محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق.

وتقام المباراة في ملعب البصرة الدولي بحضور أكثر من 65 ألف متفرج.

ويحتل منتخب العراق المركز الثالث في المجموعة الثانية لتصفيات آسيا برصيد 7 نقاط بالتساوي مع الأردن صاحب المركز الثاني.

بينما يتصدر منتخب كوريا الجنوبية المجموعة برصيد 10 نقاط.