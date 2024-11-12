تقرير تركي: لتدعيم مورينيو.. تاليسكا وديبالا أبرز المرشحين للانضمام إلى فناربخشة

تضغط إدارة فناربخشة التركي من أجل تدعيم خط الهجوم في سوق الانتقالات الشتوية بيناير المقبل.

وبات الثنائي تاليسكا لاعب النصر وباولو ديبالا لاعب روما أبرز المرشحين لتدعيم الفريق الذي يقوده البرتغالي جوزيه مورينيو.

وكشف موقع haberlisin التركي أن فناربخشة قد أجل تدعيم خط الدفاع بحثا عن تدعيم الهجوم أولا.

وأشار التقرير إلى أن إدارة فناربخشة تبحث إمكانية ضم الثنائي تاليسكا وديبالا.

ويستغل فناربخشة رغبة النصر في التعاقد مع لاعب أجنبي جديد خلال الفترة المقبلة.

وأوضح التقرير أن ماريو برانكو المدير الرياضي للفريق السعودي سوف يعقد اجتماع أول مع وكيل تاليسكا لحسم الأمور.

وسبق وأن لعب تاليسكا لمدة موسمين على سبيل الإعارة من 2016 إلى 2018.

أما بالنسبة لباولو ديبالا فقد عاش أفضل فتراته تحت قيادة جوزيه مورينيو في روما.

ولم يعد ديبالا بنفس الشعبية الكبيرة في إيطاليا بعد رحيل مورينيو، وينتهي تعاقد الأرجنتيني في نهاية الموسم الجاري.

وخاض تاليسكا 17 مباراة مع النصر هذا الموسم ونجح في تسجيل ثمانية أهداف.

بينما ديبالا فقد خاض 12 مباراة مع روما ونجح في تسجيل هدفين فقط.