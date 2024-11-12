عودة الجزيري لتدريبات الزمالك.. وقرار من جوميز

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 - 18:17

كتب : إبراهيم رمضان

الأهلي - الزمالك - سيف الدين الجزيري - جوزيه جوميز

عاد التونسي سيف الدين الجزيري للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريق الزمالك.

واستأنف الزمالك تدريباته استعداداً للفترة المقبلة، بعدما حصل اللاعبون على راحة لمدة ثلاثة أيام بعد الفوز على سموحة بهدفين دون رد.

ووضع الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز برنامجاً تدريبياً خاصاً لتجهيز الجزيري، على هامش التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي.

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وخاض الجزيري مجموعة من التدريبات الخاصة، قبل المشاركة مع زملائه بالفريق في جميع فقرات المران الجماعي.

وكان الجزيري قد غاب عن مباراة الزمالك أمام سموحة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق إن جوميز قرر استبعاد سيف الجزيري من قائمة الفريق لأسباب فنية.

وشارك الجزيري في آخر 9 دقائق من المواجهة الافتتاحية بالدوري أمام البنك الأهلي.

وشارك الجزيري في ست مباريات هذا الموسم بقميص الزمالك في مختلف المسابقات، ونجح في تسجيل هدف وحيد.

وانضم التونسي إلى الزمالك في صيف 2021 قادما من المقاولون العرب.

وشهدت قائمة منتخب تونس غياب سيف الجزيري وانضمام زميله حمزة المثلوثي.

سيف الدين الجزيري الزمالك جوميز
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