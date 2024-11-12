دوري NBA – كافز يواصل انطلاقته المميزة بـ12 فوز دون هزيمة.. ورقم واريورز التاريخي في أمان

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 - 18:06

كتب : FilGoal

دونفان ميتشيل - كليفلاند كافاليرز

واصل كليفلاند كافاليرز انطلاقته المميزة في دوري السلة الأمريكي NBA وحقق الانتصار رقم 12 على التوالي دون أن يتلقى أي هزيمة.

وفاز كليفلاند كافاليرز على شيكاغو بولز بنتيجة 119-113.

واستمر النجم دونفان ميتشيل في تألقه وسجل مع الكافز 36 نقطة في المباراة، وأكمل 8 متابعات.

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ويسجل الرقم القياسي في أفضل انطلاقة في تاريخ NBA باسم جولدن ستيت واريورز عندما فاز في أول 24 مباراة دون خسارة عام 2015.

فهل يستطيع كليفلاند بقيادة ميتشيل وباقي نجومه هذا الموسم في كسر رقم المسجل باسم رفاق ستيفن كيري؟

ويتصدر الكافز ترتيب القسم الشرقي من دوري NBA متفوقا على بوسطن سيلتيكس صاحب المركز الثاني.

بينما عاد أوكلاهوما سيتي ثاندرز إلى صدارة القسم الغربي بعد الفوز على لوس أنجلوس كليبرز بنتيجة 134-128.

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