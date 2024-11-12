لوثار ماتيوس: إذا كانت هناك جائزة لأفضل لاعب بالعالم كل 3 أشهر سيكون مرموش مرشحا

أشاد لوثار ماتيوس أسطورة بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا السابق بما يقدمه عمر مرموش نجم منتخب مصر مع فريقه إينتراخت فرانكفورت.

عمر مرموش النادي : آينتراخت فرانكفورت آينتراخت فرانكفورت

ويتألق عمر مرموش مع فرانكفورت هذا الموسم ونجح في تسجيل 11 هدفا حتى الآن ليتقاسم صدارة هدافي الدوري الألماني بالتساوي مع هاري كين.

وكشف لوثار ماتيوس أسطورة بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا السابق عبر شبكة سكاي سبورت: "فرانكفورت هو مفاجأة الدوري الألماني حتى الآن ويعود ذلك في الأساس إلى عمر مرموش".

وتابع "فرانكفورت يلعب بشكل أفضل مما يوحي به موقعه في الجدول".

ويتواجد فرانكفورت في المركز الثالث بترتيب الدوري الألماني برصيد 20 نقطة وبفارق 6 نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر.

وكشف لوثار ماتيوس "إذا كان علينا اختيار لاعب كرة قدم عالمي كل ثلاثة أشهر، سيكون مرموش مرشحا للجائزة".

وشدد "مرموش حاليا لاعب من الطراز الأول في العالم، ولا يؤدي بشكل جيد في الدوري الألماني فقط ولكن على المستوى الدولي أيضا".

وأوضح "مرموش يستفيد من فرانكفورت مثلما يستفيد هاري كين في بايرن ميونيخ، الفريق يضعه في مكانة خاصة ويمرر له الكرات وبهذه الطريقة يسجل عددا كبيرا من الأهداف".

واختتم ماتيوس تصريحاته "فرانكفورت مرشح للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، يجب ألا يكون هذا هو الهدف المعلن، لكن يمكن مناقشته داخليا لأن الفريق يلعب كرة قدم جذابة هذا الموسم".

وساهم عمر مرموش هذا الموسم في 24 هدفا خلال 16 مباراة فقط خاضهم بقميص فرانكفورت.

وسجل مرموش 14 هدفا وصنع 10 آخرين خلال الـ 16 مباراة.

أما في الدوري الألماني فنجح مرموش في تسجيل 11 هدفا وصنع 7 آخرين خلال 10 مباريات فقط.

كما سجل مرموش ستة أهداف بقميص منتخب مصر خلال مسيرته الدولية التي بدأت تحت قيادة كارلوس كيروش في أكتوبر 2021.