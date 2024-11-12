لاعب ميلان السابق مديرا فنيا لفريق النصر للناشئين

أتم نادي النصر السعودي اتفاقه مع لوكا أنتونيني لاعب ميلان السابق من أجل قيادة فريق الناشئين.

وكشف فابريزيو رومانو تولي أنتونيني قيادة فريق النصر تحت 17 عاما.

بينما يتولى قيادة الفريق الأول لنادي النصر، ستيفانو بيولي المدرب السابق لميلان.

وبدأ أنتونيني مسيرته الكروية في صيف 1999 قبل أن يعلن اعتزاله في نوفمبر 2016.

ولعب أنتونيني لفرق ميلان وسامبدوريا وإمبولي وجنوى قبل أن يعتزل في صفوف براتو.

ويبلغ أنتونيني من العمر 42 عاما وكان يشغل مركز الظهير الأيسر.

وخاض في مسيرته 181 مباراة بالدوري الإيطالي وساهم في 15 هدفا.

كما شارك أنتونيني في دوري أبطال أوروبا وخاض 14 مباراة.