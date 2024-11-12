ريال مدريد ينفي التفاوض مع لابورت أو النصر

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 - 16:59

كتب : FilGoal

أيمريك لابورت - النصر

أكد خوان كاميلو المتحدث باسم نادي ريال مدريد أن ناديه لم يفاوض إيمريك لابورت مدافع النصر السعودي من أجل ضمه.

وتردد اسم لابورت ضمن الأسماء التي قد تعوض غياب إيدير ميليتاو الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي.

وقال كاميلو في تصريحات عبر موقع شوووت السعودي: "لم نقدم أي عروض رسمية لضم إيمريك لابورت".

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وأضاف "غير صحيح وجود مفاوضات بين ريال مدريد سواء مع اللاعب أو مع نادي النصر في الفترة الماضية".

ويمتد تعاقد لابورت مع النصر حت صيف 2026.

قبل أسابيع، ذكرت شبكة ذا أثليتك أن ريال مدريد يعتزم التعاقد مع لابورت خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذلك قبل إصابة ميليتاو في الرباط الصليبي.

وكانت بعض التقارير الإسبانية قد أشارت في وقت سابق إلى أن ريال مدريد رغب في ضم لابورت بالصيف بشرط أن يفسخ تعاقده مع النصر السعودي ولكن ذلك لم يحدث.

لابورت انضم إلى صفوف النصر قادما من مانشستر سيتي صيف 2023 مقابل نحو 24 مليون جنيه إسترليني.

إيمريك صاحب الـ30 عاما لعب بقميص النصر 48 مباراة وسجل 4 أهداف.

وعلى المستوى الدولي لعب لابورت 39 مباراة وسجل هدفين وتوج بلقب يورو 2024.

إيمريك لابورت النصر ريال مدريد
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