محامي إمام عاشور لـ في الجول: سنطعن ضد حكم حبسه بالمعارضة وسيتم إيقاف التنفيذ

كشف محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي ومحامي إمام عاشور عن الخطوة التالية بعد الحكم بحبس اللاعب.

إمام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

وكشفت صحيفة المصري اليوم عن قبول محكمة جنح الشيخ زايد لاستئناف النيابة ضد الحكم ببراءة إمام عاشور من تهمة الاعتداء على فرد أمن مول تجاري.

وقررت المحكمة إلغاء براءة اللاعب مع الحكم بحبسه لمدة 6 أشهر.

وقال عثمان في تصريحات لـ FilGoal.com: "لم يتم إعلامنا بجلسة محاكمة إمام عاشور وبالتالي الحكم الذي صدر ضده هو حكم غيابي يحق الطعن عليه بالمعارضة والمعارضة توقف التنفيذ".

وكانت المحكمة قد حكمت ببراءة إمام عاشور من القضية مع إخلاء سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه في وقت سابق.

وكانت صحيفة المصري اليوم قد أشارت في وقت سابق إلى أن موظف أمن بأحد المحلات التجارية قد حرر محضرا ضد إمام عاشور واتهمه بالتعدي عليه بسبب معاكسة زوجته، التي قالت إن هناك عدد من الأشخاص تحرشوا بها.

وشارك إمام عاشور مع الأهلي في أول مباراتين بالدوري هذا الموسم كما شارك في تتويج الأهلي بكأس السوبر المصري.

وأحرز إمام هدفا في فوز الأهلي على العين الإماراتي ببطولة إنتركونتينينتال.