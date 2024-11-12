دوري المحترفين - بعد يوم واحد من استقالته.. خالد عيد يعود لتدريب طنطا

عاد خالد عيد لتدريب فريق طنطا بعد يوم واحد فقط من إعلان استقالته.

وكان عيد قد أعلن اسقالته أمس الأربعاء على الهواء مباشرة عقب.

وكان قد تم تعيين خالد عيد لقيادة طنطا يوم 8 نوفمبر قبل أن يستقيل بعد مواجهته الأولى.

وتعادل طنطا على ملعبه أمام كهرباء الإسماعيلية بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري المحترفين.

وتراجع عيد عن قراره بعد الاجتماع مع مجلس إدارة نادي طنطا.

وقرر نادي طنطا تعيين خالد عيد مديراً فنيا للفريق خلفا لمحمد حليم.

واستقال حليم من تدريب طنطا بعد الهزيمة من السكة الحديد مودرن.

وسبق لخالد عيد تدريب نادي طنطا في الدوري الممتاز قبل هبوطه وكذلك نادي غزل المحلة.

ويحتل طنطا المركز 19 برصيد نقطتين.

وتعادل طنطا مع لافيينا بهدف لكل فريق وتعرض للهزيمة من وادي دجلة وبروكسي وأبو قير للأسمدة والسكة الحديد مودرن.